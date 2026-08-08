México está primero: Lozano

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, afirmó este sábado que la soberanía de México está primero, presumió que la demarcación ya es referente en la capital y llamó a la unidad dentro de la 4T.

Durante el evento Soberanía Unidad Gustavo A. Madero en apoyo a la presidenta, Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Lozano convocó a cerrar filas.

“Hoy estamos del lado de México, estamos del lado de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos de lado de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada. Estamos primero que nada del lado del pueblo de México y estamos antes que todo del lado del pueblo de Gustavo A. Madero”, expresó.

Ante cientos de personas, afirmó que por sus resultados Gustavo A. Madero se ha convertido en referente en la Ciudad de México.

“Hoy podemos decirlo con orgullo, Gustavo A. Madero se está consolidando como la alcaldía mejor evaluada en toda la Ciudad de México, se está consolidando como un Gobierno que se ha convertido en referente por sus resultados, pero quiero decirlo muy claro, este esfuerzo no es de una persona, este resultado de un equipo, de un movimiento, el resultado de miles de mujeres y hombres que decidieron caminar juntos.

“Imagínense lo que podemos construir si seguimos caminando juntos. No permitamos, repito, no permitamos que ninguna diferencia personal sea más grande que nuestra causa. No permitamos que ninguna aspiración esté por encima del proyecto, porque hay algo que no debemos olvidar. Hay algo que no debemos olvidar, los cargos pasan, los nombres pasan, pero el movimiento y el pueblo permanece”, dijo.

Y llamó a la unidad dentro del movimiento de la 4T.

“Con unidad, porque nuestros adversarios, los que están allá afuera y son poquitos, nuestros adversarios quisieran encontrarnos divididos, quisieran vernos peleando entre nosotros. Quisieran que perdieran la diferencia en cuestiones internas, pero desde aquí les decimos que se van a quedar con las ganas porque aquí hay pueblo, aquí hay unidad, aquí hay proyecto y aquí vamos a defender a nuestra alcaldía”, dijo.

Lozano estuvo acompañado por diputados locales y federales como Diana Barragán, José Benavides, Yuriri Ayala, Guillermo Rendón, Alberto Martínez, Emiliano Álvarez, concejales de la alcaldía, consejeros estatales de Morena, entre otros personajes de la política local.