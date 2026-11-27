La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto que mantiene para las elecciones federales de 2027 el mismo mecanismo de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional aplicado en 2024: verificar los límites de sobrerrepresentación por partido político y no por coalición. La única modificación planteada adelanta la fecha para comprobar la afiliación efectiva de las candidaturas postuladas en alianza.

El cambio busca evitar que, después de esa fecha, los partidos políticos puedan modificar la afiliación de los candidatos que registraron conjuntamente para alterar a qué fuerza política se contabilizan los triunfos de mayoría relativa. Con ello, el INE pretende impedir movimientos partidistas que incidan en el cálculo de la representación de cada fuerza política en la Cámara de Diputados.

La afiliación efectiva permite determinar a qué partido corresponde el triunfo de una candidatura postulada por una coalición, independientemente de las siglas con las que compitió. Al adelantar la fecha de corte, el instituto busca cerrar la posibilidad de que los partidos realicen cambios posteriores para modificar la distribución de curules, una práctica conocida como “chapulineo”.

Sin embargo, mantener el esquema de 2024 implica que podría repetirse la sobrerrepresentación que benefició a la coalición encabezada por Morena en la actual Legislatura. La advertencia fue planteada en el debate sobre las reglas que aplicará el INE para 2027, debido a que el mecanismo continúa revisando los límites constitucionales por partido y no por coalición.

En 2024, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) obtuvieron en conjunto 54 por ciento de la votación, pero concentraron aproximadamente 73 por ciento de las 500 curules de la Cámara de Diputados, de acuerdo con los datos citados por el Observatorio Ciudadano CEPNA. La asignación permitió que la coalición alcanzara una mayoría calificada de facto en San Lázaro, decisión que posteriormente fue avalada por el Tribunal Electoral.

Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo advirtió que existe una distorsión entre el porcentaje de votos obtenidos por los partidos y el número de diputaciones que reciben por la vía plurinominal, debido a que la legislación permite que las coaliciones compartan los triunfos de mayoría relativa.

Castillo sostuvo que el INE no tiene atribuciones para interpretar que los límites constitucionales de sobrerrepresentación deben aplicarse a las coaliciones como una sola fuerza política, en lugar de hacerlo por partido, pues consideró que esa interpretación excedería lo establecido en la Constitución.

Como alternativa, propuso incorporar el criterio de “fuerza electoral efectiva”, mediante el cual el triunfo de un distrito se contabilizaría para el partido de la coalición que hubiera aportado el mayor número de votos, aunque no fuera el que postuló a la candidatura ganadora. La medida se aplicaría exclusivamente para calcular la sobrerrepresentación y no para modificar el resultado electoral del distrito. La propuesta no fue incorporada al anteproyecto.

La discusión forma parte de las actividades previstas en el calendario electoral del INE para noviembre. Como adelantó Aurora Zepeda en Excélsior el 6 de octubre, el Consejo General tenía previsto definir durante ese mes las reglas para aplicar la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales. El debate se da en medio de la controversia que dejó la elección de 2024 sobre la interpretación de los límites constitucionales y el peso de las coaliciones en la integración de la Cámara.

El artículo 54 constitucional establece, entre otros límites, que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones y que su porcentaje de curules no debe exceder en más de ocho puntos porcentuales su porcentaje de votación nacional emitida. La controversia se centra en la forma de aplicar esas restricciones cuando los partidos compiten mediante coaliciones y distribuyen entre sí las candidaturas ganadoras.

El anteproyecto aprobado por la Comisión será sometido a discusión y votación del Consejo General del INE el próximo lunes 30 de noviembre. Será esa instancia la que determine si avala el mecanismo para la asignación de las diputaciones de representación proporcional en la elección federal del 6 de junio de 2027.