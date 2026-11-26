Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano desairaron el foro organizado por el INE para discutir las distintas interpretaciones sobre la asignación de diputaciones plurinominales, tema que será discutido este viernes en comisiones y el próximo lunes en el Consejo General.

En el encuentro, Guillermo Castillo, representante de Morena, reprochó la ausencia de la oposición y sostuvo que la Constitución establece que la representación proporcional se calcula por partido y no por coalición. “¿Acuerdo mata Constitución? ¿Cómo creen?”, cuestionó, al rechazar la propuesta de construir un consenso político para modificar los criterios de asignación.

Ernesto Guerra, del partido PAZ, advirtió que el problema de la sobrerrepresentación se ha presentado en distintas elecciones y pidió una interpretación que garantice la igualdad del sufragio. Recordó que en 2012 la diferencia fue de 8.2 puntos; en 2015, de 9.68, y en 2018, de 13.42. Consideró que el debate llega tarde y con pocas voces plurales.

Por Somos, Marcos Baños propuso calcular los espacios plurinominales a partir de la militancia efectiva y la votación genuina de cada partido. “La autoridad está obligada a revisarlo y a corregir los errores”, afirmó, y pidió que las consejerías incorporen los argumentos del foro antes de aprobar el acuerdo.

También asistieron Fernando Garibay del Verde y Silvano Garay Ulloa del PT, quienes defendieron la interpretación literal de la Constitución, igual que el morenista.