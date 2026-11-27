Sonora registró una reducción de casi 23 por ciento en la pobreza laboral respecto a 2021, al pasar de 30.9 a 23.9 por ciento de la población en esta condición, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado representa el nivel más bajo de pobreza laboral para un tercer trimestre en los últimos 19 años. En el último año, el indicador disminuyó 2.8 puntos porcentuales.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estos avances son resultado de una política económica enfocada en la generación de empleos mejor remunerados, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias sonorenses.

De acuerdo con el Inegi, durante los últimos cinco años Sonora ha mantenido una tendencia a la baja en este indicador. En la comparación de los terceros trimestres, la pobreza laboral pasó de 30.9 por ciento en 2021 a 30.7 en 2022; 29.6 en 2023; 28.4 en 2024; 26.7 en 2025 y 23.9 por ciento en 2026.

En total, la entidad registra una disminución de siete puntos porcentuales respecto a 2021, lo que refleja una mejora en las condiciones de ingreso de la población trabajadora.

Alfonso Durazo también reconoció la contribución de la política de recuperación del salario mínimo impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer los ingresos de las personas trabajadoras y reducir las desigualdades.

Asimismo, expresó su respaldo a la próxima actualización del salario mínimo que anunciará la presidenta de México, cuyo incremento, conforme a lo adelantado, no será inferior a la inflación.

El gobernador reiteró que su administración continuará impulsando la inversión y la generación de empleos mejor remunerados, con el propósito de que el crecimiento económico de Sonora se traduzca en mayores ingresos y mejores condiciones de vida para las familias.