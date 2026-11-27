La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos a Lorenzo Córdova, esperar a que pasen las elecciones de 2027 si desean modificar la ley electoral para la asignación de plurinominales, al reiterar que la normativa vigente establece que la representación proporcional se calcula por partido y no por coalición.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo exhibió un video de Lorenzo Córdova cuando estaba al frente del organismo electoral en el que reconoce que el reparto de plurinomilaes aplica por partido y no por coalición durante un pequeño debate que tuvo en ese entonces con Guadalupe Acosta Naranjo, hoy presidente del nuevo partido Somos.

"Ahora están con el tema de que la representación proporcional tendría que ser por coaliciones y no por partido político cuando la Constitución y la Ley de Procedimientos Electorales es clarísima, no deja ningún sesgo para poder interpretar (…), pero además cuando ellos fueron presidentes así lo aplicaron”, puntualizó.

Video de Lorenzo Córdova sobre el límite del 8%

En el video difundido en Palacio Nacional, Lorenzo Córdova argumenta que el 8% “nunca se cargó a coaliciones, siempre se ha cargado a partidos”, e incluso sostiene que este criterio aplica desde 1996 cuando se introdujo dicha cláusula.

“Cuando se modificó la ley en 2007 y se permitió la lista de diputados plurinominales por partido no se modificó el 8%, hoy se nos dice calculen el 8% por coalición, no hay modo, el 8% se aplica el día de hoy en la asignación de plurimoniales y hoy ya no hay coaliciones para la asignación de plurinonimales”, responde el expresidente del INE a Acosta Naranjo en ese entonces.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo puntualizó que el mismo Lorenzo Córdova reconoce cuál es el criterio para la representación proporcional, por lo que se tendría que cambiar la ley, pero tendrán que esperar a que pasen los comicios del próximo año.

“Esa ley se tendría que cambiar después de la elección porque en este momento ya esta prohibido hacer cualquier cambio en la ley electoral porque ya inició el proceso electoral”, mencionó.

Sheinbaum Pardo aseguró que el problema de fondo tras las quejas de la sobrerrepresentación es que la mayoría en el país reconoce a la cuarta transformación y los beneficios que le ha brindado, por lo que la oposición ha perdido simpatía.

“¿Cuál es el problema de fondo, que México cambió y el pueblo de México -en su gran mayoría- reconoce a la cuarta transformación y los beneficios que le ha brindado. Eso es lo que está de fondo, un proyecto de nación que da resultados.

“Entonces, ¿quieren cambiar la ley electoral? Esperen después de la elección de 2027, y que propongan si es que procede y si los partidos políticos en ese momento deciden que se requiere una reforma electoral”, puntualizó.