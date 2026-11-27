El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, atribuyó los recientes ataques y difamaciones en su contra a la incomodidad de sus detractores ante la aprobación ciudadana superior al 65 por ciento que registra la gobernadora Delfina Gómez y cercana al 70 por ciento que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum. En entrevista posterior a la inauguración de la Expo Agroalimentaria Internacional Estado de México 2026 en Metepec, el funcionario aseguró que estos señalamientos forman parte del "folclore político" previo al proceso electoral de 2027, al advertir: "Estamos en época de zopilotes y así vamos a estar, pero el movimiento está más fuerte que nunca".

Duarte Olivares sostuvo que las descalificaciones en su contra se han repetido desde 2021 con la intención de debilitar al movimiento, aunque afirmó que dichas estrategias carecen de impacto mientras exista respaldo popular. "Yo creo que a muchos de nuestros detractores les molesta que la presidenta Sheinbaum tenga una aprobación de casi el 70 por ciento de los mexicanos y que la gobernadora tenga una aprobación de más del 65 por ciento. No les gusta y piensan que difamándonos, atacándonos, nos van a erosionar", expresó el responsable de la política interna mexiquense.

Asimismo, desestimó el efecto de las campañas negativas en el ánimo social de la entidad: "Usan la vieja estrategia del régimen nazi de usar la difamación, que decía: difama, difama, que algo queda; pero mientras estemos con el pueblo, esas difamaciones, como dijera también el dicho, nos van a hacer lo que el viento a Juárez".

Finalmente, el funcionario adelantó que en los próximos días se instalará una mesa política con representantes de los partidos y autoridades electorales para preparar las condiciones institucionales rumbo a los comicios de 2027. Precisó que el gobierno estatal ya elabora mapas de riesgo en las distintas regiones mexiquenses con el propósito de garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad.