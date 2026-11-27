Beatriz Mojica Morga, precandidata única de Morena a la gubernatura de Guerrero, anunció el inicio de su precampaña, durante la cual realizará recorridos por las ocho regiones del estado para fortalecer la organización del movimiento y mantener el contacto directo con la población.

La aspirante informó que, durante las próximas semanas, llevará a cabo encuentros con militantes, simpatizantes, campesinos, artesanos, jóvenes, liderazgos y luchadores sociales, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y mantener al pueblo como el centro de las acciones del proyecto político.

Beatriz destacó la importancia de trabajar desde las comunidades, promover la participación de la ciudadanía y fortalecer la organización territorial. Señaló que los recorridos permitirán mantener el diálogo con distintos sectores de la sociedad guerrerense y conocer sus inquietudes. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de preservar la unidad dentro de Morena, al considerar que la organización y el trabajo conjunto son fundamentales para continuar con el proyecto de transformación en Guerrero.

La precandidata sostuvo que el movimiento busca profundizar la transformación y extenderla a todos los rincones de la entidad, mediante una labor cercana a las comunidades y con la participación de quienes forman parte de este proyecto.

Vamos con convicción y en unidad, porque juntas y juntos somos más fuertes”, expresó Mojica Morga, al reiterar que el movimiento está impulsado por el compromiso con el pueblo guerrerense.

Como parte de las actividades programadas, el arranque de su precampaña se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre en Acapulco, en la cancha de la colonia Emiliano Zapata, a las 11:00 de la mañana.

Con esta actividad, Beatriz Mojica dará inicio a una agenda de recorridos que contempla las ocho regiones de Guerrero, en la que buscará mantener el acercamiento con la militancia y los distintos sectores sociales de la entidad.