La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cuatro viviendas en la Ciudad de México e investiga a más de 50 personas físicas, morales y servidores públicos por una presunta red de contratos en materia electoral relacionada con funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLES).

En un mensaje sobre estas indagatorias, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción ligados a contratos públicos electorales que posiblemente involucran a más de 50 personas físicas y morales de empresas y servidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

Red de empresas, 16 carpetas y revisión en el INE

De acuerdo con la titular de la FGR, las indagatorias han permitido identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE y una red de empresas que prestan servicios tanto al instituto como a organismos electorales de diversas entidades federativas, además de revisarse los procedimientos de licitación pública mediante los cuales se habrían asignado contratos.

De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción integra 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del INE y de OPLES, mientras una inspección ministerial en instalaciones del INE arrojó el hallazgo de documentación física y digital, contractual y contable, de 2014 a 2026.

A través del Centro Federal de Inteligencia Criminal se han obtenido testimonios de exservidores públicos y reportes sobre personas que habrían cobrado remuneraciones sin desempeñar las funciones contratadas.

En las diligencias se ubicaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y OPLES, copias de contratos. Especial

Cuatro viviendas aseguradas

Con base en la información reunida, se obtuvo de un juez federal la autorización para catear cuatro domicilios en la Ciudad de México: dos en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y uno más en Polanco, detalló Godoy.

En uno de esos inmuebles se hallaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de OPLES, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente vinculadas con los hechos investigados. Tanto los indicios como las cuatro viviendas quedaron asegurados y bajo análisis pericial, ministerial, policial y de inteligencia.

Asimismo, se ha recibido información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, el Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en apoyo a las investigaciones.

“Quiero ser muy clara: investigar hechos constitutivos de delito no significa prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución. La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y la importancia de su función en la vida democrática de nuestro país”, agregó.

Godoy Ramos subrayó que la actuación ministerial se rige por la ley, la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos, y que serán los hechos, los datos de prueba y el marco jurídico los que orienten las determinaciones jurídicas de la autoridad, no las interpretaciones políticas ni las presiones.