Causal de nulidad por injerencia extranjera en elecciones se atasca en 15 estados

En 2027 no se podrá anular por injerencia extranjera la elección de 15 gubernaturas, de 17 que renovarán Ejecutivo local, al no haber adecuado los congresos estatales de estas entidades sus leyes locales en materia electoral respecto a la reforma constitucional aprobada a finales de mayo.

El 4 de junio se venció el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que las legislaturas locales incorporaran en sus ordenamientos locales la causal de nulidad electoral por “injerencia extranjera”, y las adecuaciones posteriores ya no pueden surtir efecto para el próximo año al haber iniciado ayer viernes la veda electoral para 2027.

La Constitución establece que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes de que inicie el Año Electoral, que para efectos de 2027 ocurrirá en la primera semana de septiembre de 2026.

Los estados donde no se podrán anular las elecciones de gobernador por injerencia exterior en 2027 son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit.

Asimismo, no podrán anularse los comicios para mandatario estatal en Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En cambio si se podrán anular las gubernaturas si se acredita injerencia del exterior en la elección de gobernador en Colima y Quintana Roo.

Excélsior publicó ayer que los estados incumplieron con la adecuación de sus leyes locales para incorporar la causal de injerencia extranjera para anular elecciones y contabilizó 27 congresos locales que incurrieron en omisión legislativa y solo 5 estados que si adecuaron sus leyes.

Este diario estuvo al pendiente del trabajo de los congresos estatales ayer viernes y ningún otro adecuó sus leyes locales para homologarlas a la disposición federal de nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

La mayoría de las legislaturas estatales está en periodo de receso legislativo, y adicionalmente no es común que sesionen los viernes.

Solo en el Congreso de Tlaxcala, los diputados de Morena presentaron ayer una iniciativa de ley para adecuar su legislación a la norma federal en cuanto a nulidad de elecciones, la cual fue turbada a comisiones para su análisis.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto busca adicionar un segundo y un tercer párrafo al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “con el propósito de armonizar el marco constitucional local con las recientes disposiciones federales en materia electoral”.

Ante la omisión legislativa en la mayoría de entidades del país, en 27 estados no se podrán anular las elecciones de diputados locales y presidentes municipales el próximo año al no contar con esa causal para invalidar comicios en sus leyes locales, una vez vencido el plazo para adecuar sus normas electorales a la reforma constitucional en la materia.

Pero, también el Senado y la Cámara de Diputados federal incumplieron con el mandato de adecuar la ley electoral federal a la nulidad por injerencia extranjera, pues pese a aprobar la reforma constitucional, no la reglamentaron en la norma federal.