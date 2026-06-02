Senado vive jornada de albures, acusaciones y espaldas el pleno

Por primera vez, un grupo de senadores y diputados federales de oposición le dieron la espalda al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante la declaratoria de validez de reformas constitucionales, en protesta por estos cambios que consideran un retroceso y una amenaza a la democracia del país.

La derecha, el PRI rancio y el PAN, el mal PRIAN, pero justamente el PRI, dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad. Traicioneros”, dijo la diputada morenista Beatriz Andrea Navarro Pérez

El reclamo de la oposición

Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI, explicó por qué dieron la espalda. Recordó que en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial pasó sólo con cuatro votos de diferencia, porque incluye la reelección de magistrados electorales de la Sala Superior y eso es “traicionar” a Francisco I. Madero.

“Y no solamente eso, se han inventado ustedes eso de la injerencia extranjera y la intervención extranjera para llevar una nulidad que se puede aplicar por cualquier cosa.

Sí, por eso dimos la espalda y ustedes, ustedes los de la mayoría, acaban de violar el principio de la no reelección. Gríteme, pero grítele a la presidenta que haga la declaratoria de la constitucionalidad [de aumento inflacionario del salario mínimo]; para eso no se atreven porque están quebrados, quebraron a México, lo endeudaron como sapos, eso es lo que hicieron y ahora lo están entregando al crimen organizado.

“¿Ya escucharon lo que dijo la jueza hace un rato en Estados Unidos? Dijo que había pruebas suficientes”, lanzó el legislador priista.Cruce por "narcopartidos" y García Luna

Fue un debate que incluyó albures y ataques, en el que ahora Morena decidió que el PAN es el único narcopartido que existe en el país y que sus gobiernos son los únicos narcogobiernos, porque el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, es el único alto funcionario mexicano condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Mientras tanto, panistas y priistas arremetieron contra los morenistas, a quienes les recordaron que son sus militantes los únicos que han sido acusados por el gobierno de Estados Unidos de estar coludidos con el crimen organizado.

Choque verbal y referencias personales

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña pidió a la senadora priista Carolina Viggiano que le explicara qué quiso decir el pasado jueves 27 de mayo, durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, cuando expresó que a los morenistas “sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho. Pero les tengo una noticia: ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene detrás de ustedes”.

Mire, no está (Enrique) Inzunza, si no, le pedía que hiciéramos una moción de ilustración”, respondió la senadora Viggiano, en referencia al video público que el senador morenista Enrique Inzunza, acusado de nexos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, envió a una jueza en Sinaloa, donde se le ve en una escena sexual.