Avanza en la Cámara de Diputados el debate sobre Ley de Economía Digital

En la Cámara de Diputados inició la tarde de este martes la discusión del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el reconocimiento de que persiste en México una brecha que frena la inclusión financiera.

El nuevo ordenamiento promoverá el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnologías NFC y otras herramientas digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras.

Las bancadas de Morena, PVEM y PT manifestaron su respaldo a la futura ley, sustentada en la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La brecha digital y financiera sigue representando una barrera para el desarrollo de familias, emprendedores y pequeñas empresas. Precisamente, por ello surge esta ley”, expuso el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena) al presentar al pleno el contenido del dictamen.

La oposición adelantó su voto en contra, al considerarla insuficiente porque, dijeron representantes del PRI, PAN y MC, la ley no atiende presupuestalmente la falta de acceso efectivo a las plataformas tecnológicas.

A nombre del PAN, Homero Niño de Rivera cuestionó el hecho de que la nueva ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar, de manera discrecional, dijo, sectores o actividades económicas donde los pagos digitales se convertirán en la única forma de pago.

Frente a estos argumentos, el diputado Carol Altamirano definió: “Toda transformación económica relevante plantea una decisión de fondo. La decisión de quedarnos observando cómo cambia el mundo o la decisión de competir y prosperar en él”.

El presidente de la Comisión de Hacienda planteó que “México no puede quedarse rezagado en la revolución digital que está redefiniendo la economía del planeta”.

El morenista solicitó al pleno de San Lázaro su voto a favor de esta ley que, sostuvo, “sin duda va en la dirección correcta para avanzar en la modernización económica y la inclusión financiera del país”.

Consideró el legislador por Oaxaca que todos los ahí reunidos tenían la oportunidad de enviar un mensaje claro en favor de una ley que consideró de vanguardia e innovadora.

Carol Altamirano destacó que la propuesta reconoce que la transformación digital no constituye solo un cambio tecnológico sino la posibilidad de reducir las desigualdades que todavía existen en los medios de pago.

Sostuvo el parlamentario de Morena que México vive una transformación económica acelerada, al tiempo que persiste la brecha que impide a familias y pequeñas empresas ser parte del cambio.

“Cada día más personas utilizan plataformas digitales, realizan transferencias electrónicas, venden productos en línea, acceden a servicios financieros mediante dispositivos móviles y participan en mercados que hace apenas unos años eran impensables. Sin embargo, también es cierto que millones de mexicanos continúan excluidos de estos beneficios”, contrastó.

Detalló el presidente de la Comisión que el dictamen promueve una mayor utilización de medios de pago digitales que permitan reducir costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva.

Enfatizó Antonio Altamirano que, con la nueva ley, en la contratación digital de servicios financieros la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza y las personas usuarias podrán utilizarla ante las entidades como un mecanismo de identificación oficial para la contratación de servicios financieros.

Destacó que el proyecto de decreto propone la creación de un Expediente Digital Ciudadano para la consulta y uso de documentos e información de las personas usuarias.

Recordó el legislador morenista que esta nueva ley obligará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar los pagos electrónicos y digitales en sus trámites y servicios.

Se prevé en el proyecto que el pago en efectivo o mediante cheque se permitirán cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de algún medio de pago electrónico y digital.