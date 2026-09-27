Cámara de Diputados fija ruta para el Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se declaró preparada para avanzar en el análisis, discusión y eventual aprobación del Paquete Económico 2027, asegurando que el proceso legislativo se mantendrá dentro de los plazos constitucionales.

El diputado presidente del órgano legislativo, Carol Antonio Altamirano, detalló que el siguiente paso en la agenda será la comparecencia ante el Pleno del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, programada para el próximo 30 de septiembre.

Discusión de reformas clave

Posterior a la intervención del titular de Hacienda, la comisión reanudará el 1 de octubre su Primera Reunión Ordinaria. En dicha sesión se presentarán, discutirán y votarán los dictámenes relativos a las reformas de la Ley Aduanera y de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Altamirano destacó que la comisión se ha mantenido en reunión permanente, realizando foros de consulta con autoridades federales, así como con representantes del sector privado y social. Estos encuentros permitieron recolectar insumos técnicos e inquietudes de los sectores involucrados para robustecer los proyectos de dictamen.

Finalmente, la ruta legislativa contempla el análisis de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). El legislador afirmó que existe la disposición y apertura política necesarias entre los grupos parlamentarios para procesar el paquete en tiempo y forma.