Avanza en Diputados ley para obligar cobro digital en casetas y gasolineras

En Cámara de Diputados avanzó la ley que busca acelerar la transición en México hacia pagos digitales y electrónicos, la cual se aplicará inicialmente y de manera gradual en las casetas de las carreteras y en la compra de gasolinas.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público envió el dictamen a la Mesa Directiva de San Lázaro para que la próxima semana sea sometido a votación del pleno.

Se destacó que en el sector gasolinero se cuenta con la infraestructura suficiente para iniciar ahí la transición, toda vez que sólo el 0.4 por ciento de todas las estaciones de la República carece de servicios de internet.

El objetivo de la nueva ley es que, en lugar de dinero en efectivo, las compras y ventas en el país se realicen con tarjetas de débito y crédito, transferencias, códigos QR, CoDi y Dimo.

Con el fin de dar transparencia a los flujos de dinero y disminuir el uso del efectivo, este proyecto enviado el 8 de septiembre por la titular de la Presidencia de la República dará paso a la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

MAYORÍA AVALA TRANSICIÓN

Al analizar y aprobar el dictamen, los diputados de la citada comisión dieron por un hecho que la ley entrará en vigor para el cobro de casetas y en gasolineras, toda vez que así se los informó, durante los foros de consulta de la iniciativa de ley, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, Carol Antonio Altamirano, explicó que la iniciativa presidencial parte de la premisa de que, aunque el país ya cuenta con infraestructura tecnológica como SPEI, CoDi, DiMo, códigos QR y aplicaciones financieras, una gran parte de las operaciones económicas siguen realizándose en efectivo.

“Para atender esta situación, la ley promueve el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras”, enumeró el legislador de Morena.

Dijo el diputado Carol Altamirano que la iniciativa busca acelerar la adopción de pagos digitales en México, como una herramienta para impulsar la inclusión financiera, modernizar la economía y facilitar la relación entre ciudadanos, empresas y gobierno.

ALERTA OPOSICIÓN PELIGROS

El diputado Héctor Saúl Téllez alertó que la prisa por aplicar esta reforma, sin contar con la infraestructura y el presupuesto estatal suficiente para garantizarla, afectará a personas sin cuentas bancarias, como los adultos mayores, y a comunidades sin internet o telefonía móvil, al tiempo que aumentará costos a los pequeños negocios.

“Además, le dan un poder absoluto y discrecional a la Secretaría de Hacienda para decidir dónde prohibir el efectivo, sin criterios claros, trasladando costos excesivos a las familias y comercios de México”, consideró el panista.

“¿Cómo podemos creer en este avance si para el propio gobierno ha sido tan difícil detectar el monitoreo de decenas de barcos que han hecho contrabando con el huachicol?”, cuestionó el diputado Saúl Téllez.

INTERNET AÚN NO ES PARA TODOS

El diputado Jericó Abramo Masso del PRI citó la reciente Encuesta Intercensal del INEGI para demostrar las limitaciones que tienen algunos estados como Chiapas en materia de actualización digital.

“Mientras Tamaulipas logra tener el 88 % de alcance en materia de internet, en Chiapas no pasan del 58 %”, ilustró el priista.

Comentó el diputado Abramo que en la República hay 13 mil estaciones de servicio de combustible y que, de éstas, 55 no cuentan con internet.

Comentó que si bien ese dato justifica que para la Secretaría de Hacienda ese sea uno de los sectores estratégicos para cobrar únicamente con dinero digital, existen algunas peticiones de carácter fiscal por parte de los gasolineros que deberían atenderse.

HACIENDA DEFINIRÁ

Con la expedición de este nuevo ordenamiento se le dará facultades a la Secretaría de Hacienda para definir los sectores que con mayor énfasis experimentarán la transición, estableciendo como única forma de pago el digital.

Se trata de un ordenamiento que también aplicará para los pagos en los tres niveles de gobierno, por lo que en todos los servicios públicos de la federación, estados y municipios tendrán que contar, obligatoriamente, con sistemas de cobro digital.

Lo anterior se refiere a trámites administrativos, licencias y pago de impuestos.

En el dictamen se incluyeron además planteamientos de los diputados Merary Sánchez Villegas (Morena) y Daniel Chimal García (PAN) que habían presentado iniciativas en la materia en meses pasados.

El proyecto indica que “la ley generará las condiciones necesarias para que la población, a corto plazo, transite de los modelos tradicionales de mercado hacia un nuevo sistema de intercambio comercial mediante sistemas digitales regulados”.

CURP DIGITAL LLEVA MANO

Confiaron los diputados que aprobaron la propuesta que ésta “puede contribuir a generar un sistema más sólido, con certidumbre, para los proveedores de bienes o servicios y la población generalizada”.

La iniciativa propone reconocer como mecanismos de confianza la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, a fin de acelerar la inclusión financiera para quienes se encuentren todavía al margen de las actuales modalidades alternativas.

“La CURP Digital podrá utilizarse como mecanismo de identificación, sin perjuicio de que las personas usuarias elijan cualquier otro mecanismo de identificación oficial. Por su parte, el Expediente Digital Ciudadano permitirá consultar y utilizar documentos e información para la contratación digital de servicios financieros cuando así lo soliciten las personas usuarias”, se define.

La ley se integra de 22 artículos, distribuidos en cinco títulos, y cinco disposiciones transitorias.

VIGILARÁN CNBV Y BANCO DE MÉXICO

Se indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México establezcan criterios mínimos para la prevención, detección y atención de operaciones presuntamente fraudulentas, incluyendo mecanismos para la identificación de operaciones con indicios de posible fraude, procedimientos de verificación de identidad cuando resulte procedente y atención inmediata de reportes que alerten de posibles riesgos.

En la ley se define así a los medios de pago digitales y electrónicos:

“Códigos QR, Códigos de Respuesta Rápida, y dispositivos NFC, Comunicación de Campo Cercano, que permitan la realización de pagos; tarjetas de débito y de crédito; órdenes de transferencia de fondos, incluido el servicio conocido como domiciliación; cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita la realización de pagos, transferencias de recursos, así como a otros reconocidos conforme a las disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia”.

APOYO DEL PT

Al respaldar la iniciativa, el Partido del Trabajo (PT) expuso en voz de José Antonio López Ruíz, que actualmente 83% de la población es ya usuaria de internet y una proporción similar cuenta con un dispositivo móvil.

Dijo el petista que esa situación permitirá que la nueva ley beneficie a la población al ampliar el acceso a servicios financieros; y ofrecer alternativas que sean sencillas, seguras y accesibles.

Según el diputado López Ruíz, el nuevo ordenamiento facilitará que las micro, pequeñas y medianas empresas generen registros en sus operaciones y construir historiales financieros, permitiéndoles acceder a créditos y establece mayor certeza jurídica en materia de identidad digital.

Los 24 diputados de Morena, PVEM y PT votaron a favor; los cuatro de la oposición -del PAN, PRI y MC- votaron en contra.