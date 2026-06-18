Arrecia desbandada para las elecciones de 2027

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó licencia para separarse de sus funciones a 17 legisladores federales que tienen interés en participar en los procesos internos de la coalición formada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para la elección de 17 gubernaturas el próximo año.

Del Senado, fueron los bajacalifornianos Julieta Ramírez y Armando Ayala; los guerrerenses Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica; el michoacano Raúl Morón; los neoloneses Waldo Fernández y Blanca Judith Díaz; la sinaloense Imelda Castro y la sonorense Lorenia Valles, así como la verdecologista Jasmine Bugarin y el morenista Pável Jarero para Nayarit.

Y por parte de la Cámara de Diputados los morenistas Fernando Castro Trenti, plurinominal originario de Baja California; Luis Humberto Fernández, de Querétaro; Graciela Domínguez y Alfonso Ibarra, de Sinaloa; Raymundo Vázquez, de Tlaxcala y Ulises Mejía Haro, de Zacatecas.

La lista incluye a legisladores que han estado relacionados con polémicas mediáticas.

A Julieta Ramírez la señalaron de haber perdido la visa de Estados Unidos, pero ella lo desmintió con imágenes en territorio de Estados Unidos.

A la senadora morenista se le señaló por perder su visa. Especial

Armando Ayala también ha sido señalado de vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado, desde que fue alcalde de Ensenada, Baja California. Él ha negado todas las acusaciones.

Raúl Morón fue señalado por la viuda del michoacano Carlos Manzo, asesinado el año pasado, de ser parte de los autores intelectuales de ese crimen, incluso la semana pasada el senador declaró ante la Fiscalía de Michoacán.

Imelda Castro, destapada el año pasado por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como su candidata a sucederlo, ha sido señalada por sus críticos de representar el mismo grupo político que hoy es señalado de vínculos con el Cártel de Sinaloa por parte del gobierno de Estados Unidos.

Félix Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero y, de acuerdo con las reglas internas de Morena, no puede suceder a su hija; sin embargo, él participará al menos en la primera parte del proceso, dado que la Constitución protege íntegro su derecho de votar y ser votado.

Pável Jarero, de Nayarit, también ha sido señalado por sus críticos de tener nexos con personajes relacionados con el crimen organizado desde que fue alcalde de Santiago Ixcuintla, pero también ha negado sistemáticamente esas acusaciones.

Fernando Castro Trenti ya fue candidato al gobierno de Baja California en el año 2013, como militante del PRI, pero perdió ante el panista Francisco Vega Lamadrid. Después fue representante del gobierno del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Argentina y en Suiza.

En este contexto, el senador morenista Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar ligado al Cártel de Sinaloa, reapareció la mañana de ayer en sus cuentas de redes sociales para anunciar que no solicitará licencia y se mantendrá como senador hasta el 2030, luego de que el martes morenistas de Sinaloa consideraran posible su candidatura al gobierno del estado.