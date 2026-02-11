Zoé Robledo responsabiliza a Fox y Calderón de no aplicar segunda dosis contra sarampión

Zoé Robledo, aseguró que en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox, cayó la aplicación de la segunda dosis contra el sarampión.

¿A quién le hubiera tocado, en qué gobierno se debió haber puesto esa segunda dosis en donde sí hubo coberturas, pero no las registradas internacionalmente? Entonces, de 16 a 20 años la cobertura es del 68%. La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón.

Y luego en este grupo de 55% de cobertura que son las personas que tienen entre 21 y 25 años su segunda dosis debieron haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón.

Y después este grupo de 47% de cobertura entre 26 y 30 años, la segunda dosis se verá aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox entre el 2000, 2001, digamos, que es el año completo y el 2006 y finalmente esta cobertura del 50% que corresponde una parte del gobierno de Fox, otra parte del gobierno de Zedillo", detalló.

Zoé Robledo señaló que es vital la colocación de las dos dosis de la vacuna, ya que, la primera tiene una cobertura entre 93 o 95 % mientras que la segunda otorga una inmunidad hasta en 99% y la sostiene a largo plazo.

Una cosa importante: desde el 2021, para evitar estas deserciones que pasan entre el año y los 6 años, se implementó un nuevo esquema. Por eso ahora, en el Programa de Vacunación Universal, la vacunación es al año y 6 meses después; es decir, al año y medio de edad de las niñas y los niños más pequeñitos, que afortunadamente son los más protegidos”, agregó.

CDMX confirmó primera muerte por sarampión

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el primer fallecimiento derivado del brote de sarampión en la capital y detalló que las alcaldías Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las que concentran la mayor cantidad de contagios.

Se trata de una menor de 14 meses cuyo deceso ocurrió en diciembre pasado; sin embargo, la certificación oficial se completó apenas el lunes tras un proceso de dictaminación epidemiológica a cargo de la Secretaría de Salud federal.

La titular de la dependencia local, Nadine Gasman, explicó que este retraso fue porque el certificado inicial no especificaba la enfermedad como causa de muerte, lo que obligó a una revisión técnica exhaustiva.

A la fecha, la Ciudad de México suma 184 casos confirmados de sarampión, de los cuales 140 se consideran activos.

Gasman aclaró que este estatus se mantiene durante los 30 días posteriores al diagnóstico antes de cerrar el expediente.

No quiere decir que estén 140 enfermos, sino que 30 días después se considera que se cierra el caso y hemos tenido en total 14 hospitalizaciones y una defunción”, resaltó.

¿Qué alcaldías tienen más casos de sarampión?

La distribución territorial del virus muestra una concentración en cuatro alcaldías: Gustavo A. Madero encabeza la lista, con 39 contagios; seguida de Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, con 18, y Miguel Hidalgo, con 14 casos.

Estamos también con las brigadas casa por casa en estas alcaldías, es donde estamos destinando la mayor parte de las brigadas territoriales”, indicó Gasman.

Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a los medios a manejar con cautela la información territorial para no provocar rechazo hacia la población de las zonas con más casos.

Las autoridades detallaron que, del total de los contagios registrados, 156 corresponden a residentes de la capital y 28 a habitantes del Estado de México que fueron diagnosticados en la red de salud local, destacando además que 53% de los pacientes son hombres.

