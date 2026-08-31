Violencia en Zacatecas, reacción al combate frontal contra el crimen: Monreal

Los hechos violentos registrados en Zacatecas durante los últimos días, incluida la explosión ocurrida anoche en las inmediaciones de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, son una reacción al “ataque frontal” que mantienen las autoridades contra el crimen organizado, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El legislador zacatecano reconoció que los ataques, que también han alcanzado a elementos de seguridad en municipios como Tabasco y Villa García, generan “preocupación y tristeza”, particularmente por los heridos y las pérdidas humanas que pudieran derivarse de esta confrontación.

Sin embargo, el también líder de la bancada guinda en San Lázaro dijo confiar en que la intervención de las fuerzas federales permitirá contener la escalada de violencia y llevar ante la justicia a los responsables.

La "zona cero" en Ojocaliente: el tránsito local se abre paso entre los severos daños materiales causados por la detonación. Cuartoscuro

“Estoy seguro que las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas pronto darán resultados sobre quienes cometieron este delito y no van a permitir que se cometa este tipo de tropelías”, aseguró.

Monreal defendió además la estrategia de seguridad implementada por su hermano, el gobernador David Monreal, y aseguró que durante los últimos cinco años se ha conseguido una reducción cercana al 70 por ciento en los homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

En entrevista posterior a la develación de la placa “Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el morenista aseveró que al inicio de la actual administración estatal, Zacatecas enfrentaba uno de sus peores momentos en materia de seguridad.

“El gobierno de Zacatecas, el gobernador hace cinco años heredó un estado con el más alto nivel de inseguridad. Era el más inseguro del país”, afirmó.

En este contexto, justificó los recientes ataques como parte de las reacciones violentas de los grupos criminales ante el avance de las fuerzas de seguridad.

Las reacciones violentas de los grupos criminales incluyeron la quema de vehículos en las inmediaciones de los recintos de seguridad. Cuartoscuro

“Este combate frontal contra la delincuencia que en el pasado se toleró, en gobiernos pasados, ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas. Pero es una señal clara de que se está combatiendo a fondo el crimen”, sostuvo.

El jueves 27 de agosto, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas fueron atacados con explosivos y armas de fuego en la comunidad de San Luis de Custique, municipio de Tabasco. Días después, se registraron nuevos hechos violentos, entre ellos la explosión ocurrida en las inmediaciones de la comandancia policial de Ojocaliente.