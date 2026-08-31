Explosivo en Comandancia de Zacatecas apunta a CJNG: Fiscal estatal

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece como una de las principales líneas de investigación por el ataque con un coche-bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrido la noche del domingo 30 de agosto.

El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho, señaló que existen elementos que apuntan hacia ese grupo criminal, aunque precisó que las investigaciones continúan para establecer plenamente quiénes participaron en la agresión.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, el funcionario reveló que uno de los vehículos presuntamente utilizados para colocar el explosivo tiene un reporte de robo con violencia en Jalisco, registrado en abril de 2026.

Te quiero dar un avance conforme al procesamiento que se da en el lugar del hecho: uno de los vehículos utilizados, donde posiblemente estaba el explosivo, se identificó el número de serie. Este número de serie cuenta con un reporte de robo en abril de 2026 en el estado de Jalisco. Es un reporte de robo con violencia”.

Para el fiscal, este hallazgo forma parte de los elementos que permiten construir una hipótesis sobre los responsables del atentado.

Entonces, todo esto soporta la teoría del caso, pero, sobre todo, la zona, que es una zona donde hay un predominio, una cierta presencia del Cártel de Jalisco y del Cártel del Pacífico”.

Camacho agregó que las recientes agresiones contra corporaciones de seguridad en la región también son consideradas dentro de la investigación.

Y las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Fiscal vincula ataque de Ojocaliente con otra agresión

El fiscal estatal también consideró probable que el ataque con explosivos en Ojocaliente esté relacionado con la agresión ocurrida días antes contra elementos de seguridad en los límites de Zacatecas y Aguascalientes.

En aquel episodio fue utilizada una motocicleta cargada con explosivos para atacar a agentes policiacos.

Sobre ese caso, Camacho informó que un joven de 18 años fue detenido y que durante su declaración manifestó pertenecer al CJNG.

Está totalmente identificado. De hecho, él mismo lo manifiesta en su individualización (declaración). Lamentablemente, él advierte ser sicario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

La declaración del detenido es ahora uno de los elementos que las autoridades deberán contrastar con los indicios obtenidos en la escena de Ojocaliente para determinar si existe una conexión entre ambos ataques.

La detonación provocó daños en la estructura de la comandancia, inmuebles cercanos, 11 vehículos particulares y dos patrullas. Cuartoscuro/Adolfo Vladimir

Investigan qué explosivo fue utilizado en la comandancia

Mientras la Fiscalía avanza en la identificación de los posibles responsables, los peritos continúan procesando el lugar donde ocurrió la detonación.

Camacho explicó que todavía se busca determinar qué tipo de explosivo fue utilizado y cuál fue el mecanismo empleado para hacerlo detonar.

El fiscal detalló que en las agresiones recientes se han encontrado artefactos conocidos en el ámbito de seguridad como artefactos explosivos improvisados.

Las agresiones que hemos tenido han sido principalmente con explosivos tipo niples, de las personas que se dedican a este tipo de actividades criminales”.

El funcionario explicó que se trata de dispositivos fabricados en tubos metálicos que contienen pólvora comprimida.

Se conoce en el argot de seguridad como un artefacto explosivo improvisado, que, al final del día, aunque sea improvisado, no deja de causar el mismo daño”.

La Fiscalía deberá determinar si el artefacto empleado contra la comandancia de Ojocaliente corresponde a ese tipo de dispositivo o si se utilizó otro mecanismo.

Suben a 10 los lesionados por explosión en Ojocaliente

El saldo de personas lesionadas también aumentó respecto de los primeros reportes.

Cristian Paul Camacho informó que hasta el momento han sido identificadas 10 personas lesionadas, entre ellas dos policías, y que dos de los heridos presentan lesiones de gravedad.

El fiscal destacó que, pese a la magnitud de la explosión, no se había registrado ninguna persona fallecida.

Quiero informar que hasta el momento no se ha registrado la pérdida de la vida de alguna de las personas ni de nuestros compañeros”.

La detonación dañó la Comandancia de Policía de Ojocaliente, vehículos y viviendas cercanas, además de provocar la suspensión de actividades públicas y escolares en el municipio.