Guerra de cárteles en Sinaloa rompe récord de feminicidios; sólo 8% de los casos concluye en condena

La pugna entre facciones del crimen organizado en Sinaloa ha provocado un repunte histórico en la violencia contra las mujeres, convirtiéndolas en activos y objetivos estratégicos dentro del conflicto armado, según una investigación publicada por The New York Times.

El deterioro de la seguridad borró los límites entre la violencia doméstica, los crímenes de género y las represalias del narcotráfico. Con más de cuatro mil víctimas mortales en la confrontación general, las mujeres enfrentan un escenario desproporcionado de secuestros, tortura y hallazgos en fosas clandestinas.

“Algunas desaparecen. Otras son secuestradas, torturadas y encontradas en fosas clandestinas, o nunca encontradas”, sostuvo el diario.

Durante el último año, 105 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa, la cifra más alta en 14 años y casi el doble respecto al periodo anterior. De los asesinatos registrados, 73 se investigan bajo el protocolo de feminicidio. En el último mes, la entidad volvió a encabezar el país en asesinatos de mujeres.

Además, se reportaron 299 mujeres desaparecidas el año pasado, sumadas a 153 casos adicionales registrados recientemente en un solo mes.

El factor impunidad: solo el 8% de los casos se resuelve

La investigación destaca que la gran mayoría de estos crímenes permanecen sin resolver debido al colapso de las instituciones locales. Investigadores agotados por la dinámica del narco se ven imposibilitados para mantener el ritmo de las pesquisas.

"Las mujeres son asesinadas por sus maridos o parejas dentro de sus hogares. Las niñas son asesinadas a tiros intencionalmente a plena luz del día o atrapadas en el fuego cruzado mientras secuaces de facciones rivales libran la guerra", destacó el Times.

De acuerdo con la investigadora Lydia Ojeda, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), únicamente el 8% de los casos de feminicidio registrados en la última década han derivado en una condena. Este 92% de impunidad, sumado a la concentración de recursos estatales en frenar los enfrentamientos de alto impacto, relega la violencia de género a un segundo plano, dejando a las víctimas vulnerables y sin mecanismos institucionales de protección.

“Investigadores y defensores de los derechos de las mujeres dicen que la crisis de seguridad más amplia de México ha provocado que la violencia contra las mujeres quede relegada a un segundo plano en la lista de prioridades del estado, creando más oportunidades para que los perpetradores actúen con mayor impunidad y dando a las víctimas menos lugares a los que recurrir”, informó.