Atacan con explosivos comandancia policial en Zacatecas

La comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas, fue atacada con explosivos la noche de este domingo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informaron que hasta el momento hay seis civiles reportados como lesionados, además de una policía municipal herida.

Además 11 vehículos particulares y dos patrullas resultaron afectadas por la explosión.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones.

El ataque ocurrió mientras se realizaban los preparativos para la coronación de las reinas del pueblo.

Debido al ataque, autoridades anunciaron medidas de emergencia, entre ellas el cierre de escuelas en todos los niveles y oficinas públicas.