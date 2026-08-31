Suspenden clases en Ojocaliente, Zacatecas, tras ataque con explosivo en comandancia

Los estudiantes de Ojocaliente, Zacatecas, no regresarán a clases este lunes 31 de agosto, luego del ataque con un artefacto explosivo ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Municipal.

El presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, determinó suspender las actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión ocurre justo cuando este lunes inicia oficialmente el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el resto del país.

La suspensión fue anunciada después de la explosión registrada aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 30 de agosto, cuando Ojocaliente se encontraba en medio de las actividades de su feria regional.

El ataque provocó daños en la Comandancia de Policía Municipal, vehículos y propiedades cercanas, además de dejar seis civiles heridos.

Ante este escenario, el gobierno municipal optó por suspender el regreso a las aulas como una medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y familias.

Zambrano también informó que las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias permanecerán cerradas al público, con excepción de las áreas operativas y de emergencia.

También cancelan la coronación de la Reina de la Feria

La suspensión de clases se suma a la cancelación definitiva de la coronación de la Reina de la Feria Regional 2026, actividad que estaba programada para la noche del domingo.

El alcalde justificó las medidas bajo el argumento de que la prioridad es “salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes” de Ojocaliente.

En su mensaje, Zambrano también afirmó:

“No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”.

De esta manera, las actividades públicas y escolares quedan restringidas mientras las autoridades mantienen el operativo de seguridad en el municipio.

Las actividades públicas y escolares quedan restringidas mientras las autoridades mantienen el operativo de seguridad en el municipio Adolfo Vladimir

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de Ojocaliente?

Por ahora, no existe una fecha definida para el regreso a clases en Ojocaliente.

El Ayuntamiento estableció que la suspensión de actividades educativas será hasta nuevo aviso, por lo que las familias deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales de las autoridades municipales y educativas.

La medida únicamente corresponde a las instituciones de la cabecera municipal de Ojocaliente.

Mientras los estudiantes de Ojocaliente permanecerán en casa, este 31 de agosto comienza el ciclo escolar 2026-2027 para millones de alumnos de educación básica en las 31 entidades del país, conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El nuevo ciclo contempla 185 días efectivos de clase y está previsto que concluya el 9 de julio de 2027.

La situación en Ojocaliente modifica así el inicio del calendario escolar para los alumnos del municipio, debido a las condiciones de seguridad derivadas del ataque ocurrido frente a la comandancia.

¿Qué pasó en la comandancia de Ojocaliente?

La explosión ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo, durante la celebración de la feria anual del municipio.

El primer reporte del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señalaba que “desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo”.

Posteriormente, el funcionario actualizó la información y precisó que el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública establecía que el explosivo habría sido colocado en un automóvil particular estacionado cerca de la comandancia.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron la seguridad en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque.

Por el momento, la prioridad en Ojocaliente, Zacatecas, es mantener bajo control la zona afectada y garantizar condiciones de seguridad antes de determinar cuándo podrán reanudarse las actividades escolares.