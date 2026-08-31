Ariadna Montiel, anuncia aprobación de convocatoria para definir Coordinaciones Federales de Morena

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel, anuncio que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aprobó la convocatoria para seleccionar a los responsables de las Coordinaciones Federales del partido-movimiento, un proceso que abarcará cada uno de los distritos federales del país. La decisión se formalizó durante una sesión matutina de dicho órgano partidista.

En redes sociales, Montiel Reyes informó sobre este acuerdo organizativo orientador de la estructura interna y precisó que el mecanismo contempla la participación directa de la ciudadanía para definir a las personas encargadas de encabezar los trabajos distritales.

De acuerdo con lo expresado por la funcionaria, la medida forma parte de las estrategias de organización interna "en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional". Bajo este esquema, la dirigencia partidista busca ceder la determinación de las representaciones a la decisión popular en las diferentes demarcaciones territoriales.

"Será el pueblo quien decida quiénes organizarán los esfuerzos en cada distrito federal", puntualizó Ariadna Montiel Reyes al dar a conocer los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional de Elecciones. El aval a la convocatoria marca el inicio de los procedimientos partidistas para estructurar los liderazgos operativos en el ámbito federal.