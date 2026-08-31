Frentes Políticos / 31 de agosto de 2026

1. Ensamblaje. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, fue a la plenaria de Morena a vender resistencia ante Donald Trump, pero terminó describiendo el tema central, que México no puede vivir eternamente de ensamblar productos ajenos. Aseguró que el país llega fortalecido a la revisión del T-MEC, que conserva el menor arancel efectivo entre sus principales socios y que hay inversiones por miles de millones de dólares. La economía del futuro exige innovación, propiedad intelectual, tecnología y mayor contenido nacional. Ebrard lo dijo con todas sus letras, ya no basta fabricar; hay que crear. Y si algo sobra en este país es creatividad. Venga.

2. Cobro pendiente. El mensaje de Terrance Cole llega justo después de que México recuperó 5.8 mdd vinculados a la red de Genaro García Luna. El director de la DEA no desaprovechó y calificó la corrupción como una de las armas más poderosas de los cárteles. Anunció que Estados Unidos seguirá buscando activos relacionados con las actividades corruptas del secretario de Seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón. México ya recuperó una parte; Washington va por la suya. El caso García Luna sigue produciendo consecuencias en ambos lados de la frontera. Y serán recursos para escuelas en la Montaña de Guerrero. Ojalá lleguen.

3. Arrepentimiento de escritorio. La tortura contra Ángel Daniel Bautista Vásquez ocurrió en 2020, en el gobierno de Alejandro Murat, pero seis años después la justicia tambalea. El Estado mexicano le ofreció una disculpa pública, obligado por un dictamen del Comité contra la Tortura de la ONU, que exigió investigación, reparación integral y garantías de no repetición. Aunque ahora aparece otro riesgo, pues dos policías municipales detenidos por estos hechos podrían recuperar su libertad en la etapa de juicio, en medio de señalamientos de tráfico de influencias, ahora bajo el gobierno de Salomón Jara. Gravísimo. Por cierto, la disculpa no sustituye la justicia.

4. Hasta encontrarlos. El Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, ya entendió que la búsqueda de personas desaparecidas no puede hacerse a ciegas y, a partir de esta premisa, la Comisión de Búsqueda de Personas utiliza drones, georradares, cámaras acuáticas, geolocalización y análisis de llamadas, además de sumar al Equipo Argentino de Antropología Forense y otras instituciones. Gómez pone herramientas y coordinación al servicio de las familias. Es inevitable cuestionarse, si en el Estado de México ya conectaron tecnología, capacitación y búsqueda, ¿qué esperan las demás entidades para hacer lo mismo?

5. Justicia a prueba. A 45 días del asesinato de Dafne Zapata, su madre sigue afuera de la Academia Doenitz exigiendo justicia y denunciando que los responsables se burlan del dolor de la familia. El caso ya provocó nuevas denuncias contra personas vinculadas con la institución, mientras la Fiscalía de Tamaulipas enfrenta señalamientos de corrupción, que el gobernador Américo Villarreal debe atender a la brevedad. El agravante es que hayan tenido que pasar 45 días y que otras víctimas apenas ahora se animen a denunciar. La justicia no puede depender del valor de las familias para enfrentar el miedo. Autoridades, hagan su trabajo.