Dos detenidos de la Patrulla Espiritual en Tijuana por muerte en centro de rehabilitación

La muerte de Richard Damián, de 28 años, al interior del Centro de Rehabilitación Jireh, en Tijuana, Baja California, derivó en la detención de dos personas señaladas por su probable responsabilidad en el homicidio del joven, ocurrido el pasado 21 de agosto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Zona Tijuana, cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Mario Antonio “N” y Anthony “N”, por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Zona Tijuana, cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra Mario Antonio “N” y Anthony “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja”, informó la dependencia.

Los hechos que derivaron en la investigación ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del 21 de agosto, en uno de los dormitorios del establecimiento localizado en la colonia Poblado Ejido Matamoros.

Richard Damián habría sido agredido tras oponer resistencia

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación de la FGE, Richard Damián habría sido agredido físicamente después de resistirse a ser sometido.

Las indagatorias señalan que los dos ahora detenidos se encontraban vinculados con el funcionamiento del centro como pacientes internos y colaboradores. Según la investigación, ambos habrían participado en la agresión bajo el argumento de que Richard Damián opuso resistencia cuando pretendían trasladarlo a un espacio privado.

La Fiscalía estableció que los sospechosos fueron ubicados en la misma zona donde se encuentra el centro de rehabilitación.

Derivado de las labores de investigación, seguimiento y trabajo de campo, agentes de la AEI lograron ubicar y detener a ambos sujetos el 29 de agosto, en la colonia Ejido Matamoros. Las órdenes fueron emitidas por un Juez de Control del Estado de Baja California”, informó la autoridad.

Las capturas se produjeron ocho días después del fallecimiento del joven.

Dos detenidos de la Patrulla Espiritual en Tijuana por muerte en centro de rehabilitación. Captura de video

El dictamen del Semefo: asfixia mecánica por sofocación

Uno de los elementos centrales de la investigación es el dictamen elaborado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

El titular del organismo, César González Vaca, señaló que la causa determinante de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación, específicamente por obstrucción de los orificios respiratorios.

Durante el examen externo, los especialistas documentaron además múltiples lesiones contusas en diferentes partes del cuerpo de Richard Damián.

Entre las zonas donde fueron identificadas lesiones se encuentran el tórax, las piernas, la barbilla y la frente.

Los resultados periciales forman parte de los elementos utilizados por la Fiscalía para esclarecer cómo ocurrió la muerte dentro del establecimiento.

Jireh, centro vinculado a la Patrulla Espiritual en Tijuana

El caso puso nuevamente bajo la lupa al Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Poblado Ejido Matamoros y relacionado con el esquema de atención a personas con adicciones de la denominada Patrulla Espiritual en Tijuana.

El establecimiento es propiedad de Jesús Ignacio Osuna, conocido en redes sociales como “Chikilin”.

Tras conocerse el fallecimiento de Richard Damián, Osuna rechazó públicamente los señalamientos realizados en su contra y también aclaró versiones difundidas en torno a su situación legal.

La investigación de la Fiscalía, sin embargo, se centra en determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven y en establecer las responsabilidades individuales que correspondan.