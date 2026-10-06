Vinculan a proceso a sujeto por el feminicidio de Margarita Seceña

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Primitivo “N” por el feminicidio de Margarita Seceña Martínez y de las víctimas de iniciales D.J.S.S., A.M.C., B.S.S. y R.J.C.S.

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre por el feminicidio de Margarita Seceña.

Además, por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de D.J.S.S. y A.M.C. y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de B.S.S. y R.J.C.S.

Así, la autoridad judicial determinó prisión preventiva para el hombre como medida cautelar y concedió dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2022, cuando Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N”, acudieron al negocio de la víctima, a quien amenazaron, golpearon, rociaron con gasolina y le prendieron fuego en el municipio de Cuautla.

De esos actos se desprenden probables conductas delictivas en perjuicio de D.J.S.S., A.M.C., B.S.S. y R.J.C.S.

De las investigaciones, la fiscalía especializada obtuvo orden de aprehensión contra Primitivo “N”, detenido el domingo 27 de septiembre en Guerrero.

Cabe señalar que, por estos hechos delictivos permanecen en prisión preventiva vinculadas a proceso Karen Jaqueline “N” y Nataly “N”, por los delitos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa.