Detienen a tres personas por el feminicidio de una adolescente en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Agustín “N”, Efraín “N” y Brenda “N”, señalados como probables responsables del delito de feminicidio cometido en agravio de una adolescente de 16 años de edad.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 7 de julio de 2026 la víctima se dirigía al domicilio que compartía con su pareja sentimental, Agustín “N”.

Al llegar, fue interceptada por este último junto con Efraín “N” y Brenda “N”, quienes la sometieron bajo el señalamiento de presuntamente haber provocado la detención de un familiar.

Los agresores maniataron a la menor de edad de pies y manos, además de cubrirle el rostro con tela y cinta adhesiva, provocando su fallecimiento a causa de asfixia mecánica.

Posteriormente, Agustín “N” y Efraín “N” colocaron el cuerpo en un contenedor de plástico y lo trasladaron para abandonarlo al interior de una barranca.

Derivado de los actos de investigación encabezados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener de la autoridad judicial el mandato de captura correspondiente.

El 30 de septiembre de 2026, agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión sobre la vía pública en la avenida Adolfo López Mateos, en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, perteneciente al municipio de Tehuacán.

Las tres personas quedaron a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de investigar de manera exhaustiva todo acto de violencia contra las mujeres y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de niñas y adolescentes.