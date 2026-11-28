Tres presuntos integrantes de una organización criminal, detenidos durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se trata de Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”, Germán “N”, denominado “Serafín”, y José “N”, quienes, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), enfrentan cargos por la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio.

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La captura de los tres hombres fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación contra los detenidos, cuya defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

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Al reanudarse la diligencia, el juez de control consideró suficientes los datos de prueba presentados por la representación social de la Federación para iniciar el proceso penal.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los tres imputados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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El juez concedió cuatro meses al Ministerio Público Federal para el cierre de la investigación complementaria.

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