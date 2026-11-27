Del 16 al 18 de noviembre de 2026, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y de la Secretaría de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, realizaron una visita oficial recíproca a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona. Este encuentro dio cumplimiento a los acuerdos establecidos previamente del 19 al 22 de julio en el Puerto de Veracruz junto con el Comandante del Comando Norte de los Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial.

La agenda de trabajo tuvo como objetivo central revisar el Plan Anual de Actividades 2027, el cual contempla el intercambio de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR). Asimismo, los mandos castrenses evaluaron el incremento de las operaciones concurrentes o espejo en la frontera común para atender problemáticas compartidas, además de dar seguimiento a la colaboración vigente en materia de seguridad marítima, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Las autoridades mexicanas subrayaron, que este tipo de reuniones permiten fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos Foto: especial

Durante el diálogo, el General Ricardo Trevilla Trejo destacó que estas reuniones fortalecen la coordinación bilateral mediante programas de adiestramiento, cursos, procedimientos y ejercicios orientados a elevar las capacidades y la preparación de las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Por su parte, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles subrayó la relevancia de mantener la comunicación constante para encarar desafíos comunes a través de la cooperación y el entrenamiento conjunto.

En su intervención, el General Guillot afirmó que “los Estados Unidos y México cuentan con una alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo”, añadiendo que las sesiones periódicas reflejan un compromiso firme con la seguridad regional y la compatibilidad operativa. Finalmente, las delegaciones reiteraron que este mecanismo consolida la relación bilateral bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y estricto respeto a la soberanía territorial y decisiones de cada país.