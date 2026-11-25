Un exdirector interino de la DEA, Dereck Maltz, pidió este miércoles que México extradite a “El Chapo Isidro” y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Operación conjunta destacada entre México y Estados Unidos con la detención de El Chapo Isidro. Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, y a todo el personal valiente en el terreno”, publicó.

“Ahora, ¿podrían por favor enviar a este líder significativo de cártel y a los otros funcionarios corruptos como Rocha Moya previamente acusados en Estados Unidos, en el mismo avión a América para que todos enfrenten la justicia?”, agregó en su publicación después de conceder una entrevista a Fox News.

Esta es la sexta vez que publica mensajes contra Rocha Moya el que fuera director interino, durante cien días al frente de la DEA, al inicio de la segunda presidencia de Donald Trump.

Maltz publica sus mensajes en la plataforma X y por lo menos en las últimas dos ocasiones los dirige con hiperetiquetas a una docena de medios nacionales mexicanos, y ahora colocó en primer lugar a Excélsior.

El exfuncionario comenzó sus publicaciones el 22 de agosto, siguió los días 28 y 29 del mismo mes, luego el 7 de septiembre, el 9 de octubre y la más reciente este miércoles.

Desde agosto, que comenzó a publicar, algunos medios conservadores lo han incluido como comentarista y exfuncionario que entrevistan sobre narcotráfico.