Vinculan a proceso a 'El Botox' por asesinato de Bernardo Bravo

La Fiscalía de Michoacán obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, alias 'El Botox', por su probable responsabilidad en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada de manera virtual, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los datos de prueba que señalan al imputado como autor material del crimen cometido el pasado 19 de octubre de 2025.

César Alejandro “N” compareció desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México, donde permanece recluido tras su captura el pasado 22 de enero en el municipio de Buenavista.

La autoridad judicial calificó como suficientes los elementos científicos aportados por la FGE, determinando la existencia de indicios razonables para iniciar el proceso penal por el delito de homicidio calificado. El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

'El Botox', detenido tras operativo federal

La detención de 'El Botox' se efectuó en una operación interinstitucional en la región de la Tierra Caliente, zona donde el sector citrícola ha reportado constantes amenazas por parte de grupos delictivos.

Al momento de su captura, el señalado ya contaba con órdenes de aprehensión vigentes, lo que permitió su traslado inmediato a un penal de máxima seguridad debido a su perfil de peligrosidad.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el asesinato de Bernardo Bravo no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de agresiones contra productores y representantes gremiales que denunciaron extorsiones y cobros de piso en el valle de Apatzingán.

¿Quién es 'El Botox'?

César Alejando 'N', alias El Botox, encabezó a Los Blancos de Troya, uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de la Tierra Caliente de Michoacán y vinculado con Los Viagra y el Cártel Jalisco Nueva Generación, hasta su captura.

Investigaciones del gabinete de seguridad del gobierno de México establecen que el grupo delictivo encabezado por Sepúlveda Arellano cuenta con una amplia capacidad de fuego por la posesión de armas de grueso calibre, drones con bombas y artefactos explosivos improvisados.

Los Blancos de Troya están relacionados con el manejo de minas antipersonales, utilizadas para blindar la zona de resguardo de El Botox y así impedir el paso de autoridades o células antagónicas; además se confirmó que también utiliza los drones como un sistema de vigilancia en la región.

El bastión de esta célula delictiva se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno de Apatzingán, con presencia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec.

RLO