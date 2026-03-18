Fabiano Caruana, ajedrecista de estilo universal

Caruana, gran maestro estadunidense de 33 años es, para muchos expertos, el principal favorito para ganar el torneo de Candidatos. Desde hace una década ha sido uno los más sólidos jugadores de la elite mundial y en la actualidad ocupa el 3er puesto con 2795 puntos. A los 14 años y 11 meses ya tenía el título de gran maestro y siguió su constante progreso de la mano de reconocidos entrenadores. En 2018 luego de ganar el torneo de candidatos, disputó el campeonato del mundo a Magnus Carlsen y sólo perdió en las partidas de desempate a ritmos rápidos tras 12 empates en el formato clásico. Jugador de estilo muy completo y de estupenda preparación teórica, gusta tanto atacar al rey rival como ganar sutiles finales. En la siguiente compleja partida lo vemos lanzar una enérgica agresión contra el monarca enemigo de su reputado oponente.

Blancas: Ian Nepomniachtchi (2767) – Negras: Fabiano Caruana (2793) Defensa Siciliana [B79] Saint Louis, 2024

1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ag7 (Caruana ha elegido la aguda variante del dragón acelerado) 5.Cc3 Cc6 6.Ae3 Cf6 7.Ac4 0–0 8.Ab3 d6 9.f3 Da5 (el negro se aparta de la línea mucho más usual que empieza con 9…Ad7 10.Dd2 Tc8 11.0-0-0) 10.Dd3 (y ahora es Nepo el que busca sorprender a su rival. Siempre se había jugado 10.Dd2 que no le da al negro el tiempo para llevar su caballo a c4, como bien hace Caruana) 10…Ce5 11.Dd2 Ad7 12.0–0–0 Tfc8 13.Rb1 13...Cc4 14.Axc4 Txc4 15.g4 Ae6 16.Cb3? (el blanco quedará algo pasivo tras esta retirada. Era mejor luchar contra la amenaza negra 16…Txc3 con 16.Cce2 para buscar el cambio de damas) 16…Da6 17.Ad4 Tac8 18.g5? (error decisivo al no percatarse de la oculta amenaza negra. Lo indicado era 18.Dg5 o 18.De3 con posición sostenible) 18...Cxe4!! 19.fxe4 (el juego ya está perdido. Si 19.Cxe4? Txd4! ya que si 20.Cxd4? Dxa2+ 21.Rc1 Da1++) 19...Axd4! 20.Cxd4 Txc3! 21.a3 (la torre es inmune: 21.bxc3 Dxa2+ con mate y si 21.Cxe6 sigue una convincente secuencia: 21…Txc2! 22.Dd5 Db6! 23.b3 Df2! con ataque definitivo) 21...Dc4 22.b3 (tampoco salvaban al blanco ni 22.Dxc3 Da2+ 23.Rc1 Txc3 como 22.Cxe6 Txc2! 23.Dd5 fxe6 ganando en ambos casos) 22...Dc5 23.Tc1 (el blanco no opone resistencia al ceder su peón de a3, pero tampoco 23.Rb2 lo hubiera salvado luego de 23…Ag4 24.Tc1 e5! 25.Ce2 Axe2 26.Dxe2 Dd4! 27.Rb1 Te3 ganando más material) 23...Dxa3 24.h4 T8c5 25.Tcf1 Axb3! (Caruana halla los sacrificios decisivos) 26.cxb3 Txb3+! Y el blanco abandonó ya que si 27.cxb3 Dxb3+ 28.Ra1 Tc4! para 29…Ta4+ o 28.Db2 Dd3+! 29.Ra1 Ta5+ ganando en ambos casos.

Solución al problema del diagrama

Caruana ejecuta una secuencia muy instructiva: 1.Te7! Dxe7 (captura obligada debido a la amenaza contra el peón de c7) 2.Aa6! Rxa6 (otra vez forzada por el mate en b7, pero hace posible otro…) 3.Da8# . 1–0 Aprecie cómo los dos

sacrificios eran necesarios para desviar a la dama y rey negros de la casilla a8. “Una de las combinaciones más satisfactorias que he realizado”, apuntó Caruana luego de su triunfo.