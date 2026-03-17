Integrantes de la célula Comandante R24 detenidos en Sinaloa

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Rigoberto Lara Parra, de 21 años, y Gustavo Alexis Mendiguchía Gutiérrez, de 19 años, presuntos integrantes de la célula delictiva “Comandante R24”, de la facción “Mayito Flaco” del Cartel de Sinaloa, fueron detenidos en esa entidad, por elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un informe del Gabinete de Seguridad, al momento de su captura los dos sospechosos tenían un poder dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Lara Parra y Mendiguchía Gutiérrez están señalados como generadores de violencia en Sinaloa, como integrantes de la célula Comandante R24, vinculados a delitos de extorsión, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego.

Su detención ocurrió durante un operativo de recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, en Culiacán, cuando se detectó una camioneta color blanco con placas de California, Estados Unidos.

El personal federal le marcó el alto al conductor para realizar una revisión de seguridad; sin embargo, el vehículo aceleró la marcha y emprendió la huida, y se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán-Culiacán, donde la camioneta se impactó contra la maleza.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, para que se determine su situación legal.

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