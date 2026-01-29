Detienen en Michoacán a exalcalde de Copándaro por desvío millonario de recursos públicos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Michoacán informó sobre la detención de Francisco Javier N., ex presidente municipal de Copándaro, acusado de presunto desvío de más de 6.4 millones de pesos del erario público. El exalcalde encabezó la administración local durante el periodo 2008-2011.

En el mismo operativo fue arrestada Sandra N., quien se desempeñó como directora de Obras Públicas en esa administración y está señalada como presunta cómplice en los hechos.

Investigación ministerial

De acuerdo con la FECC, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este miércoles como resultado de una investigación iniciada por irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante el año 2010.

Los fondos estaban destinados a proyectos de rehabilitación, mantenimiento y eficientización del sistema de agua potable en Copándaro, obras consideradas prioritarias para mejorar el acceso al servicio en diversas comunidades del municipio. Sin embargo, las autoridades determinaron que los recursos no fueron aplicados conforme a su finalidad, lo que habría generado un daño patrimonial superior a los 6.4 millones de pesos.

Delito imputado

El delito que se les imputa es peculado, el cual se configura cuando un servidor público utiliza recursos del Estado para fines distintos a los autorizados o en beneficio indebido propio o de terceros.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, que concedió las órdenes de aprehensión. Posteriormente, estas fueron ejecutadas conforme a derecho.

Situación legal del exalcalde de Copándaro

Tras su detención, tanto el exalcalde como la exfuncionaria quedaron a disposición del órgano jurisdiccional competente, instancia que en las próximas horas definirá su situación legal conforme al debido proceso.

La Fiscalía señaló que este caso forma parte de una estrategia para sancionar presuntos actos de corrupción cometidos en administraciones municipales anteriores, particularmente aquellos relacionados con el desvío de recursos destinados a obra pública y servicios básicos.

Las autoridades indicaron que las indagatorias continúan abiertas y no se descarta que puedan derivarse nuevas responsabilidades o ampliarse las líneas de investigación.