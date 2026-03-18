Mayor producción

El Clásico Mundial de beisbol llegó a su fin tras la final entre Estados Unidos y Venezuela. El torneo volvió a ser un éxito, generando muy buenas entradas a los estadios y excelentes ratings en la televisión; ofreciendo un extraordinario espectáculo gracias a la participación de la mayoría de los mejores jugadores del planeta. Desafortunadamente, la sexta edición del evento no terminó como se deseaba en nuestro país. La selección nacional únicamente pudo ganar los dos primeros compromisos.

Las expectativas eran altas, especialmente tras la gran participación de hace tres años, en la que por primera ocasión calificó a las semifinales, en las que perdió en un apretado partido ante Japón, equipo que terminó quedándose con el campeonato. La actuación del combinado nacional hizo vibrar al país entero, consiguiendo victorias ante Estados Unidos y también contra Puerto Rico en los cuartos de final.

Entendiendo el nivel de la competencia, esperar igualar el tercer puesto no era un sueño imposible, pero sí se sabía que era una empresa complicada, pero sí se esperaba, al menos, el segundo lugar del grupo, para así poderse ubicar entre los ocho mejores del Clásico. Tomando en cuenta la calidad del roster, el talento del manager y la experiencia en Grandes Ligas de las figuras del equipo, avanzar a la siguiente ronda era obligatorio.

El quedarse en la fase de grupo representa un fracaso para nuestro beisbol, eso es inobjetable. No pretendo decir que la actuación fue un desastre, perder ante la nación que creó el beisbol y ante una selección como la italiana no es un pecado, pero la vara quedó elevada tras la histórica participación de 2023.

El doloroso revés debe servir para entender que, a pesar de que hay varias cosas positivas en torno al rey de los deportes en México, todavía queda mucho trecho por recorrer si se quiere recortar la diferencia con las grandes potencias de ese deporte. En la actualidad contamos con varios peloteros de alto nivel en el mejor beisbol del mundo, pero no con una superestrella, además de que especialmente en cuanto al pitcheo abridor nos encontramos lejos de los mejores equipos del planeta. Es necesario emplearse a fondo en la búsqueda de talentos en territorio nacional y también, una vez que se encuentren, llevarlos correctamente, con el proceso adecuado, para que estén listos para el profesionalismo. Y algo fundamental, una vez que estén preparados, que encuentren las oportunidades en las franquicias de la Liga Mexicana. De momento, los espacios no abundan para los beisbolistas nacionales, el número de extranjeros es muy elevado y, de no cambiar las cosas, entonces no podemos esperar que los resultados cambien.

Es fundamental una mayor producción de jugadores en territorio nacional para, así, tener mayor posibilidad de que aumente la cantidad en las Mayores; así se podrá complementar lo que ya se tiene y sumarlo a los nacidos en Estados Unidos. Sólo así se podrá competir de manera regular al más alto nivel.