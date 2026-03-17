Incendian auto de activista en Torreón, Coahuila

El activista y abogado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Iván Macías Rodríguez, fue víctima de un atentado en el municipio de Torreón, Coahuila.

El hecho se registró a las 04:52 horas de este 17 de marzo del 2026, cuando dos individuos de vestimenta oscura se acercan a su auto quebrándole un vidrio y le lanzan una bomba molotov para quemarle el carro en su totalidad.

El hecho delictivo se muestra a través de cámaras de video que el morenista tiene colocadas al exterior de su domicilio y el cual cataloga como alevosamente y con dolo en acto atentado terrorista.

“Un reprochable acto terrorista que empaña la jornada electoral de Coahuila, el cual pudo haber sido dirigido a su vivienda, donde duerme su familia, esposa y dos hijos”, señalaron en redes.

Macías Rodríguez sostuvo que el acto terrorista solo trajo perdidas económicas, pero que está enmarcado con alevosía y con dolo y una certera amenaza a la integridad física del abogado.

Finalmente exigió que este acto terrorista no quede impune y sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

JCS