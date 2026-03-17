Operación Frontera Norte llega a las 12 mil 590 personas detenidas

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Entre el 5 de febrero de 2025 y el 16 de marzo del presente año, con la Operación Frontera Norte han sido detenidas 12 mil 590 personas, como presuntas responsables de un delito, se han asegurado 8 mil 988 armas de fuego, informó el Gabinete de Seguridad.

Con esta estrategia, en el mismo periodo, se han asegurado un millón 531 mil 740 cartuchos de diversos calibres, 39 mil 159 cargadores; así como 7 mil 289 vehículos y mil 483 inmuebles, vinculados a actividades delictivas.

En materia de sustancias ilegales, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha asegurado, desde el 5 de febrero, un total de 130 toneladas 761.2 kilos de diferentes tipos de droga, de los cuales 604.94 kilos corresponden a fentanilo.

La Operación Frontera Norte consiste en el despliegue de 10 mil elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, de la Defensa, en esa región del país, a partir de un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El personal castrense y de seguridad tiene la misión de combatir el tráfico de drogas en la frontera entre ambos países y el flujo de grupos de personas migrantes, con destino a Estados Unidos.

Entre las acciones relevantes, el personal militar desplegado en Tecate, Baja California, detuvo a dos personas, a quienes se les aseguraron cinco kilos de metanfetamina y un inmueble.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidas cinco personas, entre ellas un menor de edad y tres extranjeras, en posesión de tres armas largas, un arma corta, 462 cartuchos, 12 vehículos y dos motocicletas.

Durante un recorrido de vigilancia en Concordia, Sinaloa, fueron asegurados un arma de fuego, 14 artefactos explosivos improvisados, tres cargadores, 802 cartuchos, 2 mil dosis de metanfetamina y 65 dosis de mariguana.

En San Luis Río Colorado, Sonora, fueron asegurados un arma larga, cinco cargadores, 125 cartuchos, 133 dosis de metanfetamina y un vehículo.

Un operativo realizado en Miguel Alemán, Tamaulipas, se aseguraron dos armas de fuego, 13 cargadores y 341 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidos.

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