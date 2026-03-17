Sacudida en gabinete de Tamaulipas: Secretarías de Salud, Comunicación y Seduma cambian de titular

En una reestructuración de última hora, el gobierno de Tamaulipas removió este martes a tres funcionarios clave a solo una semana de que el gobernador Américo Villarreal rinda su cuarto informe de gobierno.

El movimiento más sensible se dio en la Secretaría de Salud, donde Vicente Joel Hernández Navarro fue separado del cargo en medio de un cúmulo de denuncias por presuntas anomalías.

Su salida se suma a la reciente destitución —el pasado 6 de marzo— del director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia, luego de que dos médicas denunciaran públicamente haber sufrido abuso sexual al interior del nosocomio.

Hernández Navarro, quien ocupaba la titularidad desde el 1 de octubre de 2022, fue sustituido por la doctora Adriana Marcela Hernández Campos.

Otro de los cambios alcanzó el área de Comunicación Social, donde Francisco Cuéllar Cardona dejó la dependencia luego de agradecer en un mensaje difundido en redes sociales el respaldo del gobernador.

En su lugar fue designado Gerardo Algarín Hernández, quien recientemente colaboró en estrategias de comunicación en el estado de Nayarit.

La tercera modificación ocurrió en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), donde Karina Lizeth Saldívar Lartigue —cuyo paso por la dependencia fue calificado como discreto— fue reemplazada por Karl Heinz Becker Hernández.

Los ajustes ocurren a días de que Américo Villarreal presente su cuarto informe de gobierno, programado para el próximo lunes 23 de marzo en el Polyforum de Ciudad Victoria, en un contexto donde la opinión pública y los reflectores políticos estarán puestos en los resultados de su administración.

RLO