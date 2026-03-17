En el nuevo ciclo político que vive México, marcado por la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, comienza a consolidarse una idea que cada vez ocupa más espacio en la conversación pública: es tiempo de mujeres. No sólo como consigna política, sino como una transformación en la forma de ejercer liderazgo, abrir espacios de participación y construir soluciones frente a las realidades complejas en que viven cientos de mujeres en el país.

En ese escenario empiezan a perfilarse figuras que conviene observar con atención. Entre ellas destacan la senadora Beatriz Mojica, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y la presidenta del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano.

Las tres comparten un hilo conductor claro: la defensa de los derechos de las mujeres desde distintos espacios institucionales. Mojica Morga ha impulsado desde el Senado y la Comisión de Cultura de ese órgano legislativo una agenda vinculada con la igualdad, los derechos de los pueblos originarios y el desarrollo social en Guerrero, una entidad históricamente marcada por profundas desigualdades. Bañuelos de la Torre, desde la Comisión del Trabajo de la llamada Cámara alta, se ha consolidado como una voz firme y constante en favor de la igualdad laboral, la protección de las mujeres trabajadoras y el fortalecimiento institucional en Zacatecas. Alanís Sámano, desde el Congreso de Michoacán, ha colocado en el centro del debate temas como los derechos humanos, la migración y la protección de las mujeres que viven en contextos de violencia o vulnerabilidad en sus comunidades.

Tres trayectorias distintas que coinciden en una misma visión: ampliar la presencia de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones. Por eso conviene mirar con atención lo que ocurre en Guerrero, Zacatecas y Michoacán, estados complejos que atraviesan por conflictos políticos y sociales, pero en los cuales comienzan a emerger liderazgos femeninos con peso propio. Habrá que mirarlas; habrá que voltear hacia ese lado.

RECONOCIMIENTO A VALUADORES

Mención especial merece la empresa mexicana Tasvalúo, dedicada a la valuación especializada, pues este mes de marzo fue reconocida entre Las 100 empresas más destacadas en México, en el marco del Premio Nacional de Excelencia Profesional otorgado por la Cámara Nacional de la Mujer (Canadem) y el Salón de la Fama México. La unidad de valuación por excelencia de la industria bancaria recibió este distintivo en manos de sus directivos Ignacio Hernanz Ortíz y Javier Abeijón, así como de su gerente de marketing Maitte González, durante un evento celebrado en el Campo Marte de la Ciudad de México, ante personalidades del sector empresarial, diplomático e institucional. La firma ha logrado posicionarse en territorio mexicano como una empresa líder en el sector gracias a sus más de 25 especialidades y a la realización de más de 40 mil avalúos al año.

ABUSO SEXUAL YA SE PERSIGUE DE OFICIO

Muy bien ha caído la noticia de que tras su publicación en el DOF, el delito de abuso sexual ya se persigue de oficio; es decir, de manera obligatoria por la autoridad sin necesidad de una denuncia de la víctima, a partir del pasado fin de semana. Para ello, se reformaron por el Congreso los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, a raíz del incidente que sufrió en noviembre del año pasado la Presidenta de la República en calles del Centro Histórico de la CDMX. Sin embargo, está pendiente la definición del delito de “abuso sexual”, para que se establezcan con mayor claridad los criterios de consentimiento y se refuercen las sanciones contra los agresores en los códigos penales de las 32 entidades federativas. Actualmente, únicamente se ha promulgado en 15 congresos estatales; o sea, menos de la mitad. En los restantes 17 ya está aprobada en comisiones.