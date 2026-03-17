Jueza ordena ampliar plazo de investigación contra vicealmirante Farias Laguna

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La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal federal Altiplano, en Almoloya de Juárez, Mariana Vieyra Valdés, autorizó la ampliación de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 seguida contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por un periodo de 3 meses, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

El despacho de abogados de la defensa del elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), Epigmenio Mendieta & Abogados informó que esta medida de reapertura de la investigación se tomó luego de que la Fiscalía General de la (FGR) negó proporcionar la totalidad de las constancias y actos de investigación.

En un comunicado el despacho indicó que el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano instruyó a la FGR permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación y presentar un inventario completo del expediente.

Esta medida, agregó Epigmenio Mendieta & Abogados, corresponde una resolución de una audiencia de tutela de derechos, solicitada por la defensa del vicealmirante Farías Laguna.

“Durante la audiencia de tutela de derechos, la jueza determinó que la Fiscalía deberá permitir a las defensas consultar íntegramente la carpeta de investigación y presentar un inventario detallado de todos los tomos, cuadernos, anexos, discos y demás constancias que la integran. Asimismo, se ordenó facilitar la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa”, se explicó.

El vicealmirante Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025, junto con otros funcionarios, en el marco de la investigación sobre una red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”, que introducía hidrocarburos al país sin pagar impuestos, en puertos de Tamaulipas.

Las investigaciones de la FGr le imputan cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, en un esquema integrado por el uso de buques, empresas fachada y aduanas.

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