Amanece “El Botox” en el Altiplano tras ser vinculado a proceso

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como extorsionador de productores de limón en Michoacán y presunto líder del grupo criminal Blancos de Troya, fue ingresado junto con sus escoltas Eder “N” y Esteban “N” al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país.

El traslado se realizó durante la madrugada del domingo 25 de enero, bajo un estricto dispositivo federal, luego de que un juez federal ordenara la prisión preventiva oficiosa por delitos vinculados a delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Alrededor de la 1:40 horas, los tres acusados salieron de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en Paseo de la Reforma 75, frente a la Glorieta de Violeta, en la Ciudad de México.

El convoy, integrado por más de una docena de vehículos blindados, avanzó rumbo al Estado de México bajo la custodia de elementos de la Policía Federal Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre las unidades utilizadas destacaron una Black Mamba Sandcat, un camión blindado “Rino”, al menos 15 camionetas tipo pick up y una ambulancia, incluida como parte del protocolo ante cualquier eventualidad médica.

'El Botox' cuenta con varias órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio. Cuartoscuro y Especial | Diseño: Jimena Campuzano

Arribo al Altiplano

Alrededor de las 3:30 horas, “El Botox” y sus escoltas arribaron al penal de máxima seguridad. Las unidades permanecieron cerca de 10 minutos en el acceso principal y finalmente ingresaron a las 3:46 horas.

Tras descender de los vehículos, los detenidos fueron sometidos a una revisión médica de rutina y posteriormente asignados a sus celdas, donde permanecerán al menos seis meses, mientras continúa el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia inicial, la defensa de César Alejandro “N” solicitó que el proceso se llevara en Michoacán, al argumentar que ahí se cometieron los delitos imputados. No obstante, el juez federal negó la petición, al considerar la alta peligrosidad del acusado y el riesgo que representa para la seguridad pública.

Tras una audiencia de casi seis horas, la FGR informó que la vinculación a proceso se sustentó en datos de prueba contundentes presentados por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, fue capturado en Tierra Caliente, Michoacán, y trasladado bajo resguardo militar a la Ciudad de México. Especial

A “El Botox” y a Eder “N”, alias “El Greñas”, se les imputaron cuatro delitos.

Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud

Delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

Posesión de cartuchos y cargadores de uso reservado a las Fuerzas Armadas

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio

En el caso de Esteban “N”, alias “El Pánico”, únicamente se le atribuyen los tres últimos ilícitos.

Los tres imputados permanecieron varias horas en instalaciones federales de la FEMDO, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, donde comparecieron a distancia ante el juez.

Previamente, habían sido trasladados desde Buenavista, Michoacán, lugar donde fueron detenidos el jueves pasado, en un operativo que forma parte de la estrategia federal contra la extorsión al sector agrícola, uno de los delitos de mayor impacto económico y social en la región.

asc