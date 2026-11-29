Las publicaciones de los creadores de contenido en medio de las campañas pierden su carácter de “espontáneas” y pueden considerarse propaganda electoral cuando hay similitud en el contenido o en el guion, explicó a Excélsior el consejero electoral Arturo Castillo Loza.

Esto ya ha sucedido con videos y textos con frases idénticas, similares o alineadas a una determinada plataforma.

Otro elemento es la publicación masiva de mensajes en un determinado lapso, lo que en el Instituto Nacional Electoral (INE) se considera “sincronía temporal”.

Las alertas igualmente se prenden cuando perfiles dedicados exclusivamente a una temática (entretenimiento, estilo de vida, tecnología) publican repentinamente propuestas políticas sin tener historial de activismo político".

Castillo Loza indicó que las referencias directas también ameritan una revisión, tratándose de mensajes con menciones, hashtags o etiquetas a las cuentas oficiales de un partido o candidatura.

En esos casos se toma en cuenta, además, si la persona corresponde a un perfil que monetiza sus contenidos en las redes.

Lo que pueden pedir

El integrante del Consejo General del INE recordó que este órgano también puede solicitar información para rastrear transferencias, facturas o pagos realizados por partidos, proveedores o agencias hacia los influencers.

También el árbitro electoral está en condiciones de obtener información sobre las publicaciones pautadas, quién las pagó, el monto del gasto y la segmentación del anuncio.

“Además, puede requerir información a las plataformas sobre la forma de pago y la identidad (nombre y correo) de quienes administran los perfiles”, señaló.

¿Qué debería saber un influencer que recibe dinero de un partido o candidato?", preguntó este diario.

Que este tipo de operaciones comerciales conllevan obligaciones, porque se trata de un gasto de precampaña o campaña que debe reportarse", respondió.

También destacó que el influencer, o su agencia, debe emitir el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) por los servicios de publicidad, estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y bancarizar los pagos.

Sanciones

Alertó que las sanciones pueden llegar incluso hasta la negativa o cancelación del registro de la candidatura.

Para el consejero la regla es clara: si un influencer cobra de un partido o candidato, el gasto debe reportarse; si no, las sanciones pueden llegar a cancelar el registro de la candidatura.