En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INE y representantes de los ocho partidos políticos nacionales firmaron un pacto para garantizar condiciones de igualdad y una competencia libre de violencia para las candidatas durante el proceso electoral 2026-2027.

El acuerdo contempla 11 compromisos, entre ellos garantizar la paridad en todas las candidaturas y estructuras partidistas, asegurar que las mujeres reciban al menos 50 por ciento del financiamiento público para sus campañas y la mitad de los tiempos de radio y televisión, así como evitar postular a personas sancionadas por violencia política contra las mujeres, deudores alimentarios morosos o condenados por los delitos previstos en el artículo 38 constitucional, conocido como 8 de 8 contra la violencia.

También establece la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia política de género, atender las denuncias, combatir las agresiones digitales y mediáticas, y fortalecer los mecanismos internos de los partidos para investigar estos casos.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, afirmó que la paridad ha permitido avances, pero advirtió que acceder a una candidatura o cargo público no es suficiente si persisten amenazas, discriminación y hostigamiento.

“La igualdad no puede limitarse al cumplimiento de una disposición legal, debe garantizarse en las condiciones reales en que las mujeres participan y ejercen el poder público”, señaló.