Veracruz, entre los 10 estados con mayor endeudamiento: ASF

Veracruz se ubicó entre las entidades con mayor nivel de endeudamiento subnacional del país, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo fiscalizador detalló que la entidad veracruzana registró un saldo de deuda pública de 48 mil 879.6 millones de pesos, colocándose dentro del grupo de diez entidades que concentran más del 75% de la deuda estatal a nivel nacional, junto con Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sonora, Baja California y Michoacán.

El documento desglosa que Veracruz mantiene una disponibilidad financiera a corto plazo en nivel “Bajo” y una capacidad de pago catalogada como “Media”. De acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento del estado se considera “sostenible”, aunque elevado en comparación con otras entidades.

El informe señala que el monto actual refleja obligaciones acumuladas durante administraciones anteriores, pese a los procesos de reestructuración y saneamiento financiero implementados en los últimos años.

Además, la ASF reportó que Veracruz registró un incumplimiento del 2% en la entrega de información financiera municipal, dentro de los 692 municipios evaluados en el país, lo que evidencia rezagos en materia de transparencia y armonización contable.

Cuenta Pública 2024: ASF reporta 65 mil mdp por aclarar

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en la revisión de la Cuenta Pública 2024 se detectaron irregularidades por alrededor de 65 mil millones de pesos que deberán ser aclarados por distintas dependencias y entidades del gobierno federal, así como por estados y municipios.

De acuerdo con el informe presentado ante la Cámara de Diputados, los montos observados corresponden a posibles anomalías en el ejercicio de recursos públicos, entre ellos pagos sin documentación comprobatoria, subejercicios, inconsistencias en contratos y obras, así como transferencias que no acreditaron su destino final.

La ASF precisó que las observaciones no implican automáticamente daño patrimonial, ya que las instituciones señaladas cuentan con un plazo legal para solventar o justificar el uso de los recursos. En caso de no hacerlo, podrían iniciarse procedimientos administrativos o resarcitorios.

Entre los entes con mayores montos por aclarar se encuentran dependencias federales y gobiernos estatales, especialmente en rubros relacionados con infraestructura, salud y programas sociales.

El informe forma parte del proceso anual de fiscalización del gasto público, cuyo objetivo es verificar que los recursos aprobados por el Congreso se ejerzan conforme a la ley y con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

RLO