Aguascalientes realiza foro con Alemania en favor de las pymes

El gobierno de Aguascalientes junto con el gobierno de Alemania realizaron un foro para impulsar pequeñas y medianas empresas ambientalmente sustentables.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que sostienen la economía, y por ello necesitamos fortalecerlas con financiamiento, capacitación técnica y equipamiento para que sigan creciendo, se consoliden y sus productos lleguen a otros países. Recuerden que hay que soñar en grande y buscar las opciones para salir adelante”, dijo Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes.

El impulso a pymes consiste en su integración a cadenas de valor más competitivas y sostenibles, facilitándoles el acceso a financiamiento estratégico y acompañamiento técnico especializado, detalló el gobierno estatal en un comunicado.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, dijo que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, organizó el foro en coordinación con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), con el fin de fortalecer a las mipymes de Aguascalientes para que sean más productivas y eficientes.

Con este foro queremos que las mipymes puedan identificar oportunidades, acceder al financiamiento que les permita ser más ecológicos, más sostenibles y también acceder a mejores negocios y de esta manera, a través de la Sedecyt, queremos impulsarlos a ustedes porque que son la columna vertebral de nuestra economía”, indicó Garza de Vega.

GIZ es un organismo del gobierno alemán con experiencia internacional en desarrollo sostenible, descarbonización industrial y fortalecimiento empresarial.

Alejandro Callejas Linares, director del Programa de Recuperación Verde y Transición Justa del GIZ, mencionó que la alianza con Aguascalientes busca apoyar a las mipymes con acceso a metodologías internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética, acompañamiento técnico especializado y buenas prácticas globales en financiamiento verde y cadenas de suministro responsables.

Gracias por permitirnos trabajar con Aguascalientes; sin la voluntad de la gobernadora no hubiéramos podido hacer nada; tienen grandes autoridades, aprovéchenlas”, puntualizó.

Por su parte, Luis Carlos Rodríguez, director de Fondeo y Sustentabilidad del Grupo CAPEM, comentó que participaron en el foro para que las mipymes sean más escalables, resilientes y más productivas.

Cuando fortalecemos a las mipymes, fortalecemos a la base productiva del país, porque cuando una mipyme crece, no solamente genera más ventas, genera más empleo, integra proveedores, paga impuestos, desarrolla a su gente. Y ahí es donde entramos nosotros para financiarlas con instrumentos adaptados a su realidad productiva”, detalló Rodríguez.

Guadalupe Franck, gerente de Nuevas Emisoras de la Bolsa Institucional de Valores, explicó que estos espacios contribuyen a construir las condiciones para que las empresas puedan crecer de manera ordenada, sostenible y con acceso a fuentes de financiamiento más sofisticadas, transparentes y competitivas.

Hoy nos encontramos poniendo atención especial al estado de Aguascalientes, que ha logrado consolidarse como un centro industrial de alto impacto. Según las cifras del Inegi, el estado ha mantenido una dinámica sólida de crecimiento, lo que refleja fortaleza en su base productiva, especialmente en el sector automotriz y es un líder en inversión, exportación y generación de empleo formal en nuestro país".

