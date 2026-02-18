Mujer golpea a su novio con el celular y lo descalabra en un restaurante; no se quería ir

Una pareja fue detenida luego de que protagonizara una pelea dentro de un restaurante en el municipio de Santiago, Nuevo León.

El altercado fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de municipio, quienes identificaron que el hombre presentaba una herida en la cabeza.

Los involucrados responden a los nombres de Adán “N”, de 45 años, y Keila “N”, de 31, ambos con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según las autoridades santiaguenses, la pareja inició una discusión porque el hombre quería retirarse del lugar y ella no.

En medio de este conflicto, la mujer golpeó al masculino con un celular provocándole el corte en la cabeza.

Al notar que el afectado presentaba un sangrado abundante, policías lo trasladaron a una institución médica para su valoración y para suturar la herida.

Si bien ambos fueron puestos a disposición del juez cívico en turno, por riña y alteración del orden público, el hombre se negó a presentar cargos contra la mujer.

Pareja detenida en un restaurante de Nuevo León Foto: Especial

Joven acusado de matar a su novia es vinculado a proceso

Por ABC Noticias

El joven señalado por el asesinato de Brithany Nahomy, de 15 años, ya fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas, durante una audiencia realizada este 17 de febrero de 2026 en Nuevo León.

El adolescente imputado, identificado como José “N”, de 14 años, fue presentado ante un juez luego de que el agente del Ministerio Público Investigadora especializado en Justicia para Adolescentes expusiera datos de prueba que acreditan su presunta participación en los hechos.

Tras analizar los argumentos, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso, de acuerdo a ABC Noticias.

La víctima contaba con reporte de búsqueda emitido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el 30 de enero de 2026.

Su cuerpo fue localizado sin vida el 5 de febrero en un inmueble de la colonia Barrio de la Industria en Monterrey, con indicios de muerte violenta por razones de género.

Como medida cautelar, el juez ordenó el internamiento preventivo del adolescente en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León.

Asimismo, se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, el menor fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones el mismo 5 de febrero, en flagrancia por delitos contra la salud, tras ser encontrado en posesión de narcóticos y objetos relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

jcp