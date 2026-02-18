Embajador de EU en México lamenta intoxicación de niña con fentanilo en Puebla

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó que una niña en Puebla resultara intoxicada con fentanilo luego de comer tamales y señaló que este caso demuestra por qué se debe combatir a los grupos criminales.

“El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo”, escribió el funcionario estadunidense en redes sociales.

Añadió que lo reconforta saber que la pequeña está en recuperación y agregó que ora por las personas afectadas.

Nos alienta saber que se encuentran en recuperación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, puntualizó.

IMSS-Bienestar atendió a siete menores por intoxicación en Huauchinango

El Gobierno de Puebla informó que IMSS-Bienestar brindó atención médica a siete menores de edad por una intoxicación ocurrida en Huauchinango, presuntamente derivada del consumo de tamales en un puesto instalado en la vía pública.

De acuerdo con el parte oficial, los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 y 11 años, fueron ingresados al Hospital General del municipio para su valoración y tratamiento, tras presentar síntomas asociados con intoxicación alimentaria.

Seis de los pacientes fueron estabilizados y dados de alta luego de mostrar evolución favorable. Sin embargo, una niña de 10 años permanece hospitalizada bajo observación médica, luego de que estudios toxicológicos arrojaran resultado positivo a fentanilo.

La administración estatal señaló que se dio aviso inmediato a las autoridades competentes para realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades.

El comunicado precisa que la autorización, regulación y supervisión de los puestos ambulantes en la vía pública corresponde a los ayuntamientos, y no a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), salvo en casos de establecimientos formales.

El Gobierno de Puebla reiteró que se mantendrá el seguimiento médico de la menor y que se garantizará atención ante cualquier eventualidad.

RLO