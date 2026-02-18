EU invertirá 40 mdd en Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

El gobierno de los Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares (720 millones de pesos) en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que opera en México, con lo cual se pretende fortalecer las investigaciones sobre resiliencia agrícola, protección de las cadenas de suministro y con ello, avanzar en la innovación en ciencia de cultivos que resultan una prioridad en materia de seguridad alimentaria, destacó el embajador Ronald Johnson.

Esta inversión, añadió, refuerza el liderazgo estadounidense en ciencia agrícola al tiempo que fortalece los sistemas alimentarios a nivel global.

Destacan que “nuestra cooperación con México refleja este entendimiento compartido. Como dos potencias agrícolas con mercados profundamente integrados, los Estados Unidos y México reconocen que la innovación en los sistemas alimentarios fortalece a ambas naciones y contribuye a una mayor estabilidad regional. La presencia del CIMMYT en México es reflejo de décadas de colaboración científica”.

El representante diplomático aseguró que bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación continúa ampliándose en sectores estratégicos, generando beneficios tangibles para el pueblo de México, como acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

También, protección de la biodiversidad del maíz nacional mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Asimismo, la reducción de la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas que disminuyen costos para los productores y fortalecen la sostenibilidad a largo plazo, así como la ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación en nuestro país, aumentando la productividad agrícola, elevando ingresos y apoyando la generación de empleo en comunidades rurales.

Subrayó que “al liderar en este ámbito y profundizar la colaboración con socios confiables como México, fortalecemos nuestra propia resiliencia y ampliamos nuestra prosperidad compartida. Mientras más fuerte sea nuestra alianza, mayor será nuestro impacto colectivo”.

El embajador Johnson explicó que casi el 60 por ciento de la superficie sembrada de trigo en los Estados Unidos se beneficia de variedades derivadas del CIMMYT, fortaleciendo la productividad, la resiliencia climática y la estabilidad de los mercados.

Al conmemorar los 250 años de Independencia de los Estados Unidos, reafirmamos los valores que han guiado a nuestra Nación: generosidad y liderazgo activo traducido en acciones. Respaldar a instituciones que generan estos resultados no es asistencia; es una inversión estratégica en la fortaleza de los Estados Unidos. La seguridad alimentaria influye en los mercados, la migración y la estabilidad geopolítica”, sostuvo.

