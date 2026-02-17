Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado; se queda en prisión

Un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado.

Al exgobernador se le acusa del desvío de 5 millones de pesos del erario destinados a grupos vulnerables.

Además el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya este nuevo proceso.

Asimismo, dio un plazo de seis meses, que concluirá el 17 de agosto próximo, para la investigación complementaria de la defensa.

En tanto, el abogado de Duarte, Pablo Campuzano, acusó directamente al juez federal por cambiar de último momento diversos aspectos de “tiempo, modo y lugar” de la imputación contra el exgobernador, por lo que informó que analizarán presentar una queja en su contra.

El pasado 12 de febrero, durante la primera audiencia, un juez de control del Reclusorio Norte impuso la medida de prisión preventiva contra Javier Duarte, tras ser señalado por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a personas con discapacidad durante su administración en Veracruz.

La Fiscalía sustentó la imputación con 38 datos de prueba, según se expuso durante la diligencia.

Durante la audiencia, Duarte solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que fue este 17 de febrero cuando se resolvió su situación jurídica.

La nueva medida judicial podría incidir en el tiempo que el exgobernador permanece en prisión. En abril de 2026 cumpliría nueve años privado de la libertad por procesos previos. El caso vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos públicos durante su gestión, particularmente aquellos dirigidos a sectores vulnerables.

JCS