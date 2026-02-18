Desaparece trabajador de mensajería en carretera de Veracruz

Un trabajador de una empresa de mensajería fue privado de la libertad sobre la carretera que conduce de Coatzintla a Papantla, a la altura de la comunidad Faja de Oro en Veracruz.

Minutos después, las autoridades iniciaron un operativo y ubicaron la camioneta del repartidor en una brecha que conduce a la colonia Guadalupe Victoria.

En el interior del vehículo están los paquetes que llevaba para entrega, pero de él no se sabe su paradero.

Elementos del Ejército resguardaron la zona para preservar la unidad abandonada, una camioneta cerrada tipo Urban, para recabar indicios.

Familiares y amigos del trabajador comenzaron a tratar de comunicarse vía telefónica con la víctima y rastrearon con GPS el vehículo, pero, aunque la policía “peinó” la zona, no encontró al trabajador desaparecido.

Cabe destacar que el hallazgo de la camioneta abandonada ocurrió muy cerca de una propiedad donde en agosto de 2023 fueron localizadas neveras con restos humanos.

Los detectives de la policía ministerial se entrevistaron con los compañeros del empleado presumiblemente sustraído para iniciar las investigaciones de rigor.

La camioneta donde viajaba el trabajador fue abandonada Foto: Especial

Localizan tercera hielera con restos humanos

Fue localizada una tercera hielera con restos humanos en distintos puntos del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Además, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una lona con un mensaje de amenaza dirigido a una persona de la región.

El material fue retirado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

