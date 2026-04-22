Gobernadora Salgado entrega unidades móviles para fortalecer la atención a la salud en Guerrero

Con una inversión de cerda de 95 millones de pesos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó 42 unidades móviles al sector salud de Guerrero, con el objetivo de garantizar un servicio universal de calidad para abatir rezagos históricos y fortalecer la atención médica.

En el evento en la Casa del Pueblo, la mandataria destacó que esta entrega representa un hecho histórico, no solo por el monto de inversión, sino por el impacto que tendrá en hospitales y comunidades.

Evelyn Salgado Pineda encabeza la entrega de unidades móviles al sector salud en Chilpancingo, Guerrero, junto a funcionarios estatales. Excélsior

“El Gobierno de México y el Gobierno del estado han dado una atención prioritaria a la transformación del sector salud. Esta es una entrega histórica por lo que significa para la atención de las familias guerrerenses”, afirmó Salgado Pineda.

Y comentó que la salud es la base del bienestar, el desarrollo y la educación, por lo que reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo este rubro.

Ambulancias del sector salud de Guerrero son alineadas en Chilpancingo para su entrega y distribución en hospitales de distintas regiones del estado. Excélsior

“No puede haber bienestar sin salud. Vamos por más unidades porque queremos salvar más vidas” dijo ante personal médico y administrativo del sector salud en Guerrero.

Del total de unidades entregadas, son 34 ambulancias de traslado, una unidad móvil de mastografía, una unidad móvil dental y seis camionetas destinadas a la promoción de la salud.

Unidad móvil dental equipada con sillón y herramientas odontológicas forma parte de las unidades entregadas para ampliar la atención en Guerrero. Excélsior

Las ambulancias serán distribuidas en hospitales generales y básicos comunitarios del IMSS-Bienestar en las ocho regiones del estado.

La secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, destacó que las unidades de mastografía y dental recorrerán comunidades alejadas, con el propósito de acercar servicios de detección y prevención oportuna de enfermedades, bajo el compromiso de no dejar a nadie fuera de la atención médica como una de las premisas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Al evento asistieron el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna; la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la diputada Beatriz Vélez Núñez, así como otros funcionarios estatales y directivos de hospitales generales quienes recibieron las ambulancias de traslados.