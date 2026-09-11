A un año de la muerte de Jesús Israel, UNAM admite que falta reforzar prevención

A casi un año del asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que, aunque las medidas de seguridad implementadas en sus planteles han funcionado, todavía existe una tarea pendiente: fortalecer la prevención de problemas asociados con la salud mental.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que la próxima semana la Universidad realizará una actividad para recordar al estudiante, pero también para profundizar en la importancia de prevenir situaciones relacionadas con la salud mental.

Han funcionado bien, pero estamos muy conscientes de que el principal esfuerzo se tiene que hacer en la prevención y ahí todavía podemos y estamos trabajando más”, señaló.

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A pregunta expresa sobre las acciones que se realizarán al cumplirse un año de la muerte de Jesús Israel, el rector indicó que la Universidad prepara una actividad que no tendrá únicamente un carácter conmemorativo.

En la próxima semana haremos en algún momento alguna actividad. No solamente para recordarlo a él, sino para profundizar en la importancia de la prevención de cualquier problema asociado a la salud mental”, explicó.

El estudiante fue asesinato en septiembre de 2025 en instalaciones del CCH Sur. Desde entonces, la UNAM ha implementado y reforzado distintas medidas de seguridad en sus planteles, aunque el propio rector reconoció que la prevención requiere todavía mayores esfuerzos.

Sobre el proceso judicial relacionado con el caso, Lomelí Vanegas señaló que la Universidad espera que se agilicen los procedimientos que continúan en curso.

Esperamos que se agilicen los procesos judiciales que están en curso”, respondió al ser cuestionado sobre si la UNAM demandaba justicia.

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El rector también fue cuestionado sobre las condiciones de seguridad para los estudiantes que este jueves iniciaron su vida universitaria, aseguró que la institución permanece atenta a los llamados “riesgos emergentes”.

Explicó que la Universidad ha reforzado sus sistemas de seguridad, mediante personal como con dispositivos tecnológicos, entre ellos cámaras, aunque insistió en que también es necesario que los estudiantes sepan cuidarse y pedir ayuda cuando enfrenten algún problema.

Respecto de las amenazas que se han registrado en instalaciones universitarias, Lomelí Vanegas reconoció que algunas continúan, pero afirmó que la UNAM cuenta actualmente con un protocolo para responder con mayor rapidez y desechar aquellas que no representen un riesgo.